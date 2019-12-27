G.E.M.鄧紫棋《透明》挑戰《泡沫》？　鄧氏苦情歌再添一員！

G.E.M.鄧紫棋近日頻頻發表新歌，為新專輯《摩天動物園》造勢，《句號》、《Walk On Water》、《差不多姑娘》等等大家都聽過，日前到《透明》一曲推出MV。《句號》、《Walk On Water》的歌詞都令人聯想到她與舊公司的關係，今次《透明》回到情歌路線，MV中就連小天后G.E.M.為愛情都要變成沒地位的透明人。

MV中G.E.M.上演與男友爭吵的戲碼，看到她兩滴眼淚在眼眶內打轉，不少Fans都看得心痛。(MV截圖)

點擊睇更多《透明》MV內G.E.M.的演繹。(按圖放大)(MV截圖)

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《透明》作為一首苦情歌，今次所描寫的是太愛對方而迷自己的拉扯狀態，當完全為對方所以想而委曲自己，最終只會自己獨力承受所有痛苦。MV畫面中特別加插變色龍，用來比喻為了遷就對方而對得透明，迎合周遭而失去自我。而G.E.M.身為MV主角，她真人亦有變透明，一下變透明的有，逐步被侵蝕變透明亦有，正如歌曲訊息一樣，將自己降到最低去迎合對方。

委曲自己的G.E.M.已失去自我，變得透明。(MV截圖)

G.E.M.一向是唱作歌手，今次《透明》她一手包辦曲、詞、編、和音、鋼琴部份，編曲風格亦是時下流行的模式，加入Rap的段落，副歌旋律鮮明易記，音程起伏不大，各位Fans唱K都能唱到。而樂器方面加入電子元素，有R&B的元素，而鼓點的hi-hat控制著歌曲節奏的推進，一時弛放一時推動，讓聽眾容易掌握歌曲起伏。

G.E.M.一手包辦曲、詞、編、和音、鋼琴部份，盡顯實力與音樂才華。(MV截圖)

G.E.M.鄧紫棋《透明 Selfless》：https://youtu.be/-CwoylxqVPA