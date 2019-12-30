【專訪】入行十年曾為歌手定位擔憂　鄧小巧：怕大家覺得我係演員

出道十年，跟當年不少因《超級巨聲》而入行的歌手一樣，鄧小巧不知不覺也成為了香港樂壇的中流砥柱，早前推出第四張個人專輯《Obsessions》，直視內在慾望及需求。十年時光，由歌唱比賽出道到TVB生涯，繼而又完成了自己的夢想，擁有自己的專輯及個人演唱會，到底鄧小巧又有否直視過自己內心的想法，了解自己真正的慾望？ 攝影：梁碧玲

當年參加《超級巨聲》，抱著最簡單的想法便報名：「我希望站在台上唱歌。」 (梁碧玲攝) 一切從十年前講起 要講鄧小巧內心的想法，必需要從十年前講起。2009年參加《超級巨聲》，當年的小巧想法單純：「參加比賽嘅初衷就係想企上台唱歌，一直以來我對歌手嘅認識，就係要喺台上面唱歌。但當然入行之後先明白，原來做歌手根本就唔止淨係要唱歌，當刻就好似被摑一巴。」如果說《超級巨聲》是鄧小巧的起步點，那麼大概這個起步點連入場門檻也說不上：「其實要企上台唱歌，之前要做好多嘢。不論係你想做或唔想做嘅事、想見或唔想見嘅人，你都要去做，我諗其實同每一份工都差唔多。」 最初單純希望站台唱歌，小巧坦言參賽時已發現跟想像落差：「有一段時間我唔敢講自己係歌手，我只會話自己係參賽者。因為即使企喺台上唱歌，都唔代表你係一個歌手，如果我冇自己作品、自己嘅音樂，憑咩叫自己做一個歌手？」小巧形容自己當年「年少無知」，以為自己打入比賽便是歌手，最後參賽經歷才令她真正發現自己與夢想距離有多遠：「喺比賽後期，自己會慢慢發現，佢係一個比賽，但亦係一個娛樂人嘅節目。我只係芸芸參賽者當中有份參與電視製作，但回歸當時真正嘅問題，如果鄧小巧想做歌手，到底我想做一個點嘅歌手？」 參賽後，小巧發現自己面對的問題太多：「又未完約、又冇人搵我出歌，咁可以做咩呢？」後來太多問題未能理順，小巧花了一個月時間離開香港，到台灣打工換宿，在民宿拆被單打掃，閒時又可以跟貓玩。就這樣在一個月後回到了香港，她說：「其實去完成個旅程返嚟都冇諗通啲乜，不過當刻自己需要一份勇氣去做自己平時唔會做嘅事情，就係呢份勇氣比到力量自己。」

入行至今推出了四張專輯，鄧小巧的自我形象也不斷改變，重溫一下過往的專輯造型

正式出道前的不安

或許鄧小巧是一個需要安全感的人，曾經一段時間在TVB工作，也推出過一首《半杯水》，不過她對當時的處境感到少許惶恐：「因為我認為自己嘅工作就係音樂，甚至覺得喺自己做到歌手前唔可以做其他嘢，否則人哋就會覺得我唔想做歌手，又或者已經習慣咗我電視演員嘅身份。反而當我正式擁有歌手身份之後，我會比較放心做其他工作，起碼大家唔會誤會我嘅事業。」

直至推出首張專輯《The Strength of Weakness》，小巧口中的安全感便開始體現：「始終有件實體揸喺手，可以好自豪咁同人講自己出咗碟，終於有種作為歌手的自覺與安心。」不過身處樂壇，所謂安全感也往往跟成績掛勾，但小巧的想法卻有點不同：「我同好多歌手朋友都傾過，好多人都覺得處於人生成就高峰就有安全感，但實際上係相反。例如有啲歌手開完紅館，咁又點呢？你咪又係瞓緊屋企張床、第二日瞓醒咪又係要食飯，開紅館或者會令其他人覺得你處於成就高峰，但作為歌手本身，我哋要面對嘅唔單止係事業，亦係自己嘅人生。有時候飽滿嘅感覺唔一定嚟自成就。」

正式推出了首張個人專輯《The Strength of Weakness》，小巧才真正擁有作為歌手的自我認同及安全感。 (梁碧玲攝)

完成首個唱卻感失落

鄧小巧近日完成首個個唱《My Healing Live 2019》，卻坦言進入另一個迷失期，不過這個迷失期又跟以前經歷過的不一樣：「我係一個需要大家比機會同認同嘅人嚟，以前最初嘅迷失係因為覺得電視台並唔係一個孕育歌手嘅地方，可能我自己比較偏食，我喺音樂上需要好大嘅主導權。加上始終娛樂行業都係一門商業，可能當時電視台有其他更想投資嘅商品，所以令到我都進入一個好矛盾嘅狀態，一邊好想得到機會，另一邊又知道自己唔屬於呢個地方。」

後來一次機緣巧合之下，在backstage演出時遇上馮穎琪，這對音樂上的靈魂伴侶自此一拍即合，之後的故事大家也知道了。而近日小巧終於圓夢，舉行首個個唱，但完成後亦是她另一個失落的開始：「其實完成咗會開始檢視返，鄧小巧喺呢十年到底做咗啲咩？開咗音樂會，出咗四隻碟，但到底我嘅人生係想做啲咩？成就啲咩？下一首歌又應該係點？我到而家都冇一個好明確嘅答案，不過我覺得呢個係人生嘅特別之處，我哋會不停做一啲嘢然後又問一啲嘢，永遠處於一個慾求不滿嘅狀態，然後又有動力去做更多事情。」