【鄧小巧演唱會】開騷不忘撳手機睇新聞：活喺同一城市冇人可倖免

鄧小巧昨晚於旺角麥花臣場館舉行《My Healing Live》演唱會，雖然近日有很不少演唱會取消，但小巧仍然堅持昨晚如期開騷。又邀請到藍奕邦作嘉賓，兩人合唱《強弱》時，她笑言：「近排每次唱呢首歌都會中招，好似中咗TG咁！」 攝影：梁碧玲

演唱會準時晚上八點開始，甫開場小巧先清唱兩句《不藥而癒》，然後舞台上央的圓型熒光幕播放出星圖、宇宙的動畫，然後出現「不是因為看到希望才堅持下去，是因為堅持下去才有希望。」及《四大發明》的歌詞「文明如何盡化，有火藥不必點吧」，身穿黑色露背戰衣的小巧終於出場，一口氣連唱《四大發明》、《荒唐》及《芭樂》，當中不乏飆高音、拉長音的位置大騷唱功之餘亦迅速帶觀眾進入狀態。

鄧小巧昨晚開騷有驚無險，全場爆滿氣氛高漲。（梁碧玲攝）

情緒高漲過後，小巧換上白色連身紗裙，在只得鋼琴伴奏下唱出《心靈作家》、《重陽》、艾怡良的《給朱利安》、陳奕迅的《我們都寂寞》，當中尾段副歌的大爆發再次驚豔觀眾，流露出歇斯底里的情緒，在只得鋼琴伴奏的情況下，更能突顯其聲線特質。及後唱出《煩可寧》，帶大家感受小巧聲線溫柔的一面，感受何謂「療癒系」聲線。

小巧唱陳奕迅《我們都寂寞》尾段副歌時大爆發。（梁碧玲攝）

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來到全晚的高潮部份，小巧換上緊身低胸戰衣，唱《無神論》、《兩溝》、《雅俗》及《精神餵飼》時，加入性感舞步，舉手投足都引來台下陣陣尖叫聲。解放完大家的情緒後，久未露面的藍奕邦上台，合唱《晚晚禮拜六》及《強弱》，小巧笑言：「近排每次唱呢首歌都會中招，好似中咗TG咁！哎呀，我又講多咗喇！」藍奕邦亦說：「近排啲TG真係勁咗好多，大家出街覺唔覺有陣臭蛋味，個鼻好乸。」小巧又提到藍奕邦是自己第一位伯樂，自《超級巨星》起便很照顧自己，又曾幫手「包碟」填詞。藍奕邦感謝小巧「助養」自己，小巧笑說：「不如互養啦，假結婚ok，哈哈！」阿邦神回一句：「大家影多啲相，要畀證據移民局睇！」

久未露面的藍奕邦出場，合唱《晚晚禮拜六》及《強弱》。（梁碧玲攝）

去到演唱會尾段，小巧唱出《漩渦》、《迂腐》、《弱水三千》、《香檳女狼》、《雲吞》等歌曲，她感觸說：「2019年做一個演唱會我想像唔到係咁難，咁忐忑、咁唔開心。多謝你哋呢個時勢都仲肯嚟聽我唱歌！」然後加插一段頌缽冥想環節，為入場觀眾心靈充電。放鬆過後唱出《可惜你是個人》，encore大合唱《強弱》以及《剎那的烏托邦》作結。

小巧性感舞步大解放，這種反差令觀眾high爆，尖叫聲連連。（梁碧玲攝）

小巧完騷後接受訪問，被問到在一片「Cut騷潮」中，何事令她能堅持舉行演唱會？她說：「係台前幕後所有人嘅信念，有一種『我哋要搞就一定搞得成』嘅感覺，當時有諗過，如果出面有咩事，入得幾多個咪幾多個，三個都照唱。所以到今日大家好準時八點就入齊晒，真係好多謝大家！」另外又問到，在現時社會狀況下開騷，心理的負擔會否很大？她說：「我開騷前喺到撳電話，成個團隊即刻話『唔准睇電話！收埋！』其實我都偷偷哋有睇，關心出面發生緊咩事，因為我哋生活喺同一個城市，冇人可以倖免。」