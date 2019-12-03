IU台北演唱會　一首小品竟揮低五月天林俊傑　成女神苦練中文金曲

韓國小天后IU李知恩早前於台灣林口體育館開唱，因為這次是新專輯主題巡演，她怕Fans沒有共鳴，打趣要大家「覺得無聊可以睡一下。」中場過後她準備要唱中文歌，還貼心呼喚「大家可以醒來囉！」，並努力用中文說出：「這是禮物。」

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雖然IU表示中文真的很難，但每次到台灣開Show，都準備了不同的中文歌曲。她選唱吳汶芳的《孤獨的總和》，展現IU為台灣Fans用心做的準備。她唱完後詢問粉絲「怎麼樣？」坦言練習了很久。

IU透露在她這次演出前，特別請了台北Fans推薦適合的曲目，她暱稱這名鐵粉是「台aena」（原為Uaena），在「台aena」推薦的歌曲清單中，有五月天、林俊傑等。「真的很多很棒的歌曲，我就一邊找歌詞的內容一邊聽，吳汶芳的這首歌詞真的太優美了，正好符合我這次演出的主題，我就聽了很多次，每次聽都感嘆不已。」

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IU也用手勢努力讀出準備好的中文謝詞：「比起大家給我的愛，我卻沒什麼能回報大家的，我覺得很不好意思，我會更加努力的。」一眾Fans也隨即祭出紫色星星燈海應援，令IU驚喜不已，要求大家雖然手軟但還是要繼續舉着，陪她演唱下一首歌。

IU的話匣子一開就停不下來，突然好奇為何自己在台灣會如此受歡迎，提議希望能做個調查。她以為是韓劇《德魯納酒店》的加持，但鐵粉紛紛否認，讓IU一時間也找不到理由。

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