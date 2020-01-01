【叱咤2019】方皓玟奪兩大獎成贏家：希望2020年香港人平安快樂

方皓玟(Charmaine)，又稱小明，進軍廣東歌壇12年，在今年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》拿下「我最喜愛的女歌手」，並憑《人話》奪得「我最喜愛的歌曲」，成為今年叱咤大贏家。身為唱作才女又曾拿下「唱作人銀獎」，對小明來說，她的音樂路終於得到了各方面的認同。

今日領獎時，小明寄語港人：「多謝身邊嘅團隊陪我走過好多高低，我哋嘅合作已經好似一家人咁。2019年過去，希望2020年香港人可以平安快樂，而我自己亦可以繼續無畏無懼咁唱歌同寫嘢。多謝投《人話》嘅樂迷，做創作人會有一個特點，就係好多時候都會質疑自己嘅作品做得夠唔夠好，透過你哋好珍貴嘅一票，畀我一個好大嘅肯定，令我有力量繼續向前行。」

方皓玟奪得「我最喜愛的女歌手」及「我最喜愛的歌曲」兩項大獎。 (影片擷圖)

方皓玟的音樂才華大家有目共睹，但她的音樂路並不平坦從台灣回到香港，雖然經歷過載浮載沉，患得患失的時期，但她堅持不懈才有今天的成就。99年以參加有線VJ選拔賽而入行，但當時簽約的公司賣盤，變由新藝寶接手，幸得管理層Paco(黃柏高)賞識，派她到台灣到「擎天娛樂」發展。又曾到新加坡音樂人李偲菘的音樂學校寄宿，他更認為方皓玟是繼孫燕姿後，最看好的接班人。

方皓玟初出道時清純的打扮與現時大膽的形象大相徑庭。(資料圖片)

方皓玟形象百變，你鍾意又係邊個？(按圖放大)(資料圖片)

+ 6 + 5 + 4

有李偲菘「加持」可謂開個靚頭，2002年方皓玟以唱作人身分於台灣正式出道，推出專輯《Do You Know》，當時公司以濱崎步為藍本為她設計形象。本應一帆風順，但推出第二張專輯後，再次面臨公司合併和合約期滿的問題，方皓玟因此轉為幕後音樂人。

到06年方皓玟轉投東亞唱片，在同年12月推出首張粵語大碟《歡迎光臨》，《聽話》﹑《如果想我哭》成為大熱作品，但未打入叱咤，那年只獲新城《勁爆新登場女歌手》獎項。有人認為方皓玟直接在香港出道也許直接爆紅了，但她在訪問提過，在她心中全靠在台灣發展過的經歷，才能更了解自己，創作音樂的養份跟興趣都是那時儲下的。

有人認為方皓玟直接在香港出道也許直接爆紅了，但她在訪問提過，在她心中全靠在台灣發展過的經歷，才能更了解自己，創作音樂的養份跟興趣都是那時儲下的。

06年推出廣東專輯後，本身以為覓到曙光，卻轉頭又變得暗淡，這種患得患失的情況令她迷失。即使想過放棄，但她表示：「久唔久都會覺得好辛苦﹑唔想做，但又會覺得，唔做仲辛苦過做。」原因很簡單，就是因為太喜歡音樂，這是令她撐下去的原因。到09年方皓玟「爆seed」一樣做自己，外型與音樂風格亦打破大家的既定形象，到2010年，轉投Strawberry Fields公司，讓她無需理會商業因素，推出過用六字大明咒入詞的《唵嘛呢叭咪吽》，又有《分手總約在雨天》、《你是你本身的傳奇》等治癒系歌曲，到今日《願》、《望》、《人話》等貼地作品，緊扣社會氣氛表達出樂迷心中所想的聲音，讓方皓玟成為「我最喜愛的女歌手」。