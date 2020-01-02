關心妍有望今年開紅館騷：知道公司已經入咗紙

關心妍(Jade)舉行了入行18年首次《時刻觸動世界巡迴演唱會》，日前在東莞舉開騷，不少香港歌迷專程組隊撐場。Jade首次在東莞開騷，特意唱出歌迷在網上投選的歌曲，見到歌迷反應熱烈，她說：「我知道今晚大家都係為自己嘅青春搶票，今晚等我帶大家返番去我哋嘅青春年代！」然後一口氣唱出《你有心》、《我太強》、《手下敗將》、《放生》等經典作品。

關心妍日前舉行巡唱東莞站，一口氣唱出《你有心》、《我太強》、《手下敗將》、《放生》等經典作品，帶樂迷回到他們的青春時代。

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巡唱第二站，Jade請來好友羅力威擔任嘉賓，平時怕怕醜醜的羅力威，自爆Jade是他心中的女神，初入行在頒獎禮第一次見面，想了好耐先敢上前合照，羅力威說：「Jade太多歌打動我，亦影響咗我創作音樂靈感，初入行每次見到佢都心跳加速。」令在旁的Jade哈哈大笑，Jade說：「我嗰陣都結咗婚㗎喇，我同佢老婆（雨僑）好熟㗎！」Jade大讚羅力威彈得一手好琴，更即場鋼琴伴奏為Jade度身訂造的新歌《時刻》，然後兩人再合唱網路神曲《可不可以》。

關心妍開騷前兩星期失聲，經醫生診斷後發現聲帶出血，幸好趕及開騷前康復，站在台上她感觸得一度落淚。

在個唱尾聲，Jade有感而發，原來她在開騷前兩星期失聲，經醫生診斷後發現她的聲帶出血，立刻要求Jade停止練歌，連做運動都唔可以，只可以閉關休息養聲，以免情況變壞，Jade說：「臨開騷前兩星期突然聲沙，馬上去睇醫生照聲帶，醫生話左邊的聲帶出血，好擔心，因為我真係好珍惜每一場演出及歌迷，你哋買飛等咗我咁多年，所以今日真係一個奇蹟，可以喺咁短時間內好番！今晚唱最後一首歌先敢同大家講，如果聲帶惡化可能要臨時取消，好感恩，多謝大家嘅支持，畀我嘅動力，令我把聲今日無事！」然後Jade唱出《關心...心妍》，台下樂迷全部揮動熒光棒，報以支持的呼歡聲，令Jade再次感動爆喊。

關心妍又提到失聲這段時間沒法陪囡囡，怕傳染給她，幸得老公睇住囡囡。

Jade特別感謝老公，她說：「最慘冇得黐住個囡，連同佢玩和說話都唔得，最怕傳染佢，呢幾個星期老公好辛苦，每日帶心心出街玩。」東莞站圓滿結束，明年3月，Jade會將把巡迴演唱會帶到澳洲及美加，希望巡唱尾站可以返到香港舉行。Jade在騷後接受訪問，被問到會否打算再開紅館騷？她表示：「其實我知道公司已經入咗紙，應該係嚟緊呢一年(以內)，但都未知確實時間，因為都要等佢批，如果唔係就要等多一年。」又問到，屆時會否有特別的福利給香港樂迷？她說：「真係要諗下，因為香港嘅歌迷睇過我嘅演唱會好多次，但距離上次香港開騷已經係5年嘅事，rundown方面除咗經典歌亦想包含新歌，或者到時我會造新嘅廣東歌送畀大家。」

關心妍非常感恩有歌迷一直支持。