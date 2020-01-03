入行30年首奪「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」　鄭秀文：是你們成就這歌

香港樂壇天后鄭秀文（Sammi）憑藉歌曲《我們都是這樣長大的》一連斬獲數個獎項，雖然Sammi沒有親自領獎，但昨日（2日）她也在IG發表得獎感言。

Sammi曬出叱咤903的獎座，表示這是出道至今，人生中首次獲得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，因此特別難忘：「mi很多年沒有參與頒獎典禮，而一首《我們都是這樣長大的》成就了看似不可能的事，mi內心感覺（到）人生的奇妙和充滿着感恩。」Sammi指這個獎項是903以播放率為主要基準，衷心多謝每一位DJ。

Sammi分享2020年1月1日的「人生首次獲得」。（Instagram@sammi_chengsauman）

同時，她還特別向歌迷致謝，在歌曲第一次公開後，大家踴躍傳唱，令眾人很快熟識：「作為主唱的我，感覺這歌彷彿成了一片青草地，當我們生活或心靈疲乏時，都暫且能安歇在這歌裡，得到一抹力量，因為，這歌令我們感受到，每個人都是這樣長大的。這種人人共鳴，是這首歌最大的奇妙恩典。」

Sammi直言很想同每一位分享2020年1月1日的「人生首次獲得」：「是你們每一個人成就了這首歌。」隨即連道6次謝謝，難以表達內心的感激之情。

最後，她亦感謝天父一直帶領，並在hashtag中多謝唱片公司以及這首歌的一眾幕後工作人員，更許諾今年會繼續努力用心做些好的作品。

《我們都是這樣長大的》奪得數個獎項，除了Sammi本人，詞曲作者亦有獲獎。（網絡圖片）

而在另一個post中，Sammi曬出「勁爆播放指數歌曲」的獎座，多謝新城電台的每一位DJ，以及代她領獎的鄧小巧同陳健安。

Sammi同時還獲得新城電台的「勁爆播放指數歌曲」。（Instagram@sammi_chengsauman）