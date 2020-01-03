陳健安攞叱咤唱作人金獎喊唔停　回顧《本原》的6年創作路

《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在1月1號晚上完滿結束，今年由於沒有實體頒獎禮，不少歌手也在1月1號晚宣布結果後，陸續在網上發布頒獎片段，其中903 DJ急急子頒發「叱咤樂壇唱作人金獎」予On仔陳健安時，他更當場崩潰嚎哭，足足三分鐘也說不出話來。

得知奪得「唱作人金獎」一刻，On仔終於將長久抑壓下的情緒釋放。 (影片擷圖)

逐格重溫On仔開心嘅淚水！

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頒獎當日，由於好兄弟梁釗峰不在港，所以當宣佈釗峰的《28天》獲叱咤十大第8位時，On 仔已涙眼汪汪地為他未能親身捧奬不值，到知道自己的大熱作品《一吻穿越四十六億歲》位列十大第9位時，更是哭了出來，寰亞唱片一眾歌手鄧小巧、Nowhere Boys 主音 Van 先後擁抱安慰他才平復下來。

豈料之後再突然宣佈 On 仔獲唱作人金獎，On 仔更是激動到說不出話來，他哭着說：「我講唔到嘢！係金獎呀！我覺得我成世人都係攞銀獎嘅人，以前我嘅夢想係踢波，我總係覺得自己未實現到一啲嘢，我估唔到我可以有第二個夢想，係攞 A呀，好似發緊夢，感覺好正。」

On仔又分享C AllStar幾位兄弟對他的鼓勵：「要好多謝幾位好兄弟，記得單飛後有晚一齊飲嘢，有個兄弟搭住我膊頭話，你寫啲歌得㗎，你一定要上台呀，當時我答唔到佢，而家我可以喺呢度多謝佢。特別要多謝歌迷，大家一陣可以傳送你哋嘅尖叫聲俾我。最後，我熱愛香港，熱愛生命，希望我可以排除任何恐懼，繼續自由創作，堅持，加油。」

今年On仔憑個人創作專輯《本原》奪得唱作人金獎，6首歌當中有5首也是親自操刀作曲，當中亦不乏冠軍派台歌，絕對是實至名歸。專輯由概念demo到成品，足足花了6年時間才真正成形，以下跟大家回顧一下On仔創作《本原》的故事。

2013年C AllStar奪兩項大獎，如日中天的時候，On仔寫下了《與慾望對話》的Demo，可惜卻未被監製採用。 (葉志明攝) 2013年，C AllStar正是如日中天，On仔當時人在巴塞隆拿，創作了這張專輯當中的一首Side Track作品《與慾望對話》，他道：「嗰年好開心嘅，C AllStar攞咗叱咤組合金同我最喜愛組合，老闆請全公司去巴塞旅行。當時我哋全部人一齊住喺公寓，裡面又咁啱有支結他，有一晚坐喺露台一路彈一路哼，就出現咗《與慾望對話》嘅Demo。後來監製覺得呢首作品唔啱C AllStar用，所以一直儲到而家推出首張專輯，監製同公司都好鍾意就放咗落去。」 做藝術的動力及靈感大多來自創作人的慾望，在2013年Demo成形時，On仔坦言他對自己的慾望並沒太清晰的畫面。後來他開始進行冥想，對成為唱作歌手的慾望越來越明確：「當時我會不斷同自己講，我要做唱作歌手，所有嘢都要以自己聲帶行先，食嘢、運動，全部行為都要為歌手呢個願望著想。」 回想起當年被監製彈歌，On仔坦言自己未有失落，反而開始了他對唱作人身份的學習：「有啲Demo未做好，其實我自己知。唔完整就會成唔到事，所以後來自己學識交Demo要交得完整，行多兩步先畀人聽。因為監製或者編曲唔係我個腦，有時候我交太簡單嘅demo畀人，其實佢哋未必會明白我腦入面想像嘅畫面係點，所以我而家交demo會交一份成品出嚟。有時監製會要求我改歌，有啲位我寧願唔出都唔會改，因為改咗出街我都未必開心。」

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