陳健安曬腹肌派福利　預告演唱會有啲歌唱一次即封印

陳健安（安仔）於剛過去的叱咤頒獎禮憑《一吻穿越六十四億歲》奪「專業推介十大」，並奪得唱作人金獎，作為從C AllStar單飛後的強心針。今日安仔在鑽石山舉行《2020以青春之名演唱會》記者會，他即場獻唱新歌《未知道》和《以青春之名》，更mood到拉開上衣晒腹肌，不斷福利派益Fans。好兄弟釗峰驚喜現身，司儀謝茜嘉更重現叱咤頒獎禮，將獎項再次送到這兩位好兄弟手上。 攝影：梁碧玲

安仔在叱咤得獎當晚激動淚崩無法講感言，所以謝茜嘉特意帶來獎座，讓安仔能在「正常狀態」講感言。安仔再次握緊獎項頓時眼泛淚光，他表上年已經幻想上台得獎一刻，突然說：「同埋我講過如果真係上到台我會除嘅，依家騷少少先啦，我係有口齒嘅！」談到下月底開首次個唱，他表示11月已經知道會開騷，現時已訂好生活規律，專注練歌、健身、記歌詞。另外，演唱會門票將於1月9日在KKTIX 優先預購，並在1月17日於城市電腦售票網公開發售。安仔更首次唱出從未曝光作品《未知道》，他表示去年已有歌曲概念，面對未知很多人都有恐懼，但重點是身邊有了解自己的人互相支持，所有問題都會迎刃而解。

安仔近排密密做Gym，在台上先晒腹肌益Fans。(梁碧玲攝)

安仔派福利！即刻睇多幾張腹肌相先啦！(按圖放大)(梁碧玲攝)

好兄弟釗峰驚喜現身，兩人激動相擁，場面感動，安仔笑言頒獎禮到現在二人首次見面，釗峰又送上「本原族祖先」外星人公仔作Good Show禮物；商台DJ梁文禮突然現身重新頒獎給釗峰，造就兩兄弟同台得獎的畫面。發掘C AllStar的伯樂阿簡亦有上台，笑言頒獎禮那晚安仔臂彎強勁，激動得爭點把自己勒死，最後他勉勵安仔與釗峰：「呢條路唔易行，但你哋唔好懷疑自己，作多啲歌就得㗎喇！」

大會送驚喜，釗峰與安仔兩兄弟同台攞獎！(梁碧玲攝)

點擊睇更多記者會靚相！(按圖放大)(梁碧玲攝)

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記者會後，安仔與釗峰接受訪問，被問到事前是否不知道會突襲頒獎？二人異口同聲：「真係唔知㗎！」釗峰說：「之前阿禮已經話『打扁你呀！你唔喺香港！』我估唔到佢仲返同一件衫嚟，好有誠意！」然後他與安仔表示梁文禮對C AllStar來說是很重要的「歷史人物」，因為首張推出在旺角行人專用區，到新人獎和及後的風風雨雨都一直互相支持。

發掘C AllStar的伯樂阿簡亦有上台，笑言頒獎禮那晚安仔臂彎強勁，激動得爭點把自己勒死，最後他勉勵安仔與釗峰：「呢條路唔易行，但你哋唔好懷疑自己，作多啲歌就得㗎喇！」(梁碧玲攝)

另外問到，演唱會當日安仔會否請釗峰當嘉賓？釗峰笑言：「就算知道都要扮神秘！」但安仔提到今次Rundown有些歌第一次唱，亦是最後一次唱，問到為何要將那些歌封印？他說：「有啲歌真係經歷多一次就夠（內容很沉重？）到時話畀大家聽啦。」他又透過演唱會當中會有方法幫大家保持青春，入場前又會替觀眾畫面，進入本原族的世界。