【叱咤2019】完整得獎名單出爐　今年分佈平均你又貼中幾多？

《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》圓滿結束,雖沒有實體形式,但獎項頒齊之餘亦有表演環節,現在為你送上完整得獎名單。

「叱咤樂壇專業推介叱咤十大」

叱咤樂壇至尊歌曲大獎︰鄭秀文《我們都是這樣長大的》

第二位︰林二汶《最後的信仰》

第三位︰Nowhere Boys《致旅途中的我》

第四位︰黃淑蔓《Dream My Dreams》

第五位︰林海峰《努力奮鬥加油》

第六位︰麥浚龍 feat.黎明《忘記和記》

第七位︰許廷鏗《我們與愛的距離》

第八位︰梁釗峰《28天》

第九位︰陳健安《一吻穿越四十六億歲》

第十位︰林欣彤《一秒》

叱咤樂壇男歌手

金獎: 張敬軒

銀獎: 陳柏宇

銅獎: 許廷鏗

叱咤樂壇女歌手

金獎: 謝安琪

銀獎: 鄧小巧

銅獎: AGA江海迦

叱咤樂壇組合

金獎:Dear Jane

銀獎: Nowhere Boys

銅獎: 小塵埃 Lil' Ashes

叱咤樂壇至尊唱片大獎︰《the album and the rest of it…》

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手︰周國賢

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手︰方皓玟

叱咤樂壇我最喜愛的組合︰RubberBand

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎︰方皓玟《人話》

叱咤樂壇作曲人大獎︰Cousin Fung

叱咤樂壇填詞人大獎︰黃偉文

叱咤樂壇監製大獎︰Edward Chan

叱咤樂壇編曲人大獎︰Edward Chan

叱咤樂壇唱作人

金獎: 陳健安

銀獎: AGA江海迦

銅獎: 陳蕾

叱咤樂壇生力軍

金獎:林家謙

銀獎:李靖筠

銅獎:姜濤

叱咤樂壇生力軍

金獎:林家謙

銀獎:李靖筠

銅獎:姜濤