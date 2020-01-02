【叱咤2019】完整得獎名單出爐　今年分佈平均你又貼中幾多？

撰文：黃浩晉
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《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》圓滿結束，雖沒有實體形式，但獎項頒齊之餘亦有表演環節，現在為你送上完整得獎名單。
「叱咤樂壇專業推介叱咤十大」
叱咤樂壇至尊歌曲大獎︰鄭秀文《我們都是這樣長大的》
第二位︰林二汶《最後的信仰》
第三位︰Nowhere Boys《致旅途中的我》
第四位︰黃淑蔓《Dream My Dreams》
第五位︰林海峰《努力奮鬥加油》
第六位︰麥浚龍 feat.黎明《忘記和記》
第七位︰許廷鏗《我們與愛的距離》
第八位︰梁釗峰《28天》
第九位︰陳健安《一吻穿越四十六億歲》
第十位︰林欣彤《一秒》
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叱咤樂壇男歌手
金獎： 張敬軒
銀獎： 陳柏宇
銅獎： 許廷鏗
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叱咤樂壇女歌手
金獎： 謝安琪
銀獎： 鄧小巧
銅獎： AGA江海迦
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叱咤樂壇組合
金獎：Dear Jane
銀獎： Nowhere Boys
銅獎： 小塵埃 Lil' Ashes
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叱咤樂壇至尊唱片大獎︰《the album and the rest of it…》
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叱咤樂壇我最喜愛的男歌手︰周國賢
叱咤樂壇我最喜愛的女歌手︰方皓玟
叱咤樂壇我最喜愛的組合︰RubberBand
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎︰方皓玟《人話》
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叱咤樂壇作曲人大獎︰Cousin Fung
叱咤樂壇填詞人大獎︰黃偉文
叱咤樂壇監製大獎︰Edward Chan
叱咤樂壇編曲人大獎︰Edward Chan
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叱咤樂壇唱作人
金獎： 陳健安
銀獎： AGA江海迦
銅獎： 陳蕾
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叱咤樂壇生力軍
金獎：林家謙
銀獎：李靖筠
銅獎：姜濤
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