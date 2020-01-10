《野狼Disco》反映對港產文化憧憬　神曲怎從《中國新說唱》彈起

自陳偉霆在《江蘇衛視跨年演唱會》中演唱《野狼Disco》後，這首歌在香港突然掀起一股改編熱潮，不少網民亦將此視作年頭一大娛樂新聞，不過到底這樣的一首《野狼Disco》，是如何在內地開始爆紅起來？

其實要說《野狼Disco》，必先由《中國新說唱》開始講起，由第一季節目《中國有嘻哈》開始，基本上每季也會有一首「神曲」彈起。有趣的是，這些「說唱神曲」往往也不是節目最後打入決賽的作品，也不是由比賽當中的大熱選手所演唱，但卻在網絡上引起不少話題及迴響。在解構《野狼Disco》前，不妨先重溫一下這些在「說唱比賽」當中紅起的原創作品。

早前陳偉霆在跨年騷演出《野狼Disco》，表現讓網民嘆為觀止。 (影片擷圖)

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1. 《Time》 - 小青龍&輝子

在第一季的《中國有嘻哈》當中，中期的「1 V 1 Battle」部份出現了一首較「Old School Flow」的作品《Time》，由小青龍及輝子兩位選手共同創作。作為第一季神曲，雖然兩位選手也沒有打入決賽，不過聽起來還是讓人有驚喜，最低限度不是讓人當作笑抦的驚喜。

《Time》是以時日如飛為主題的歌曲，這個主題也是節目中不少rapper較喜歡寫的主題，小青龍和輝子回望讀書時期開始追夢的日子，並把這個故事寫進歌詞當中。雖然跟大家認知的Hip Hop可能有點落差，但這首偏向較Pop-rap的作品卻得到製作人們的高度讚賞，亦令網友相當受落，更要求他們在比賽後組成組合，把這首作品真正做出來。而這首《Time》對不熟悉Hip Hop的受眾來說的確較容易入口，歌曲結構跟不少J-Pop歌曲也有相似的地方，從中更能聽出日本組合《Funky Monkey Babys》、《GreeeeN》的味道。

比賽結束後，小青龍的確有應網民要求重新灌錄《Time》，不過卻不是與輝子共同創作的版本，原有的味道也被大幅改動，令不少網民感到失望。

當年兩位地下Rapper代表 - 小青龍同輝子嘅對決令人期待。 (網絡圖片)

2. 《星球墜落》 - 艾熱&李佳隆

第二季《中國有嘻哈》改名為《中國新說唱》，不過仍舊爆出網絡上瘋傳的神曲。由艾熱和李佳隆在「1 V 1 Battle」部份合唱的《星球墜落》，以抒情旋律作主調，贏得不少女樂迷歡心，加上歌詞浪漫易記，連導師之一的G.E.M. 鄧紫棋也大讚：「聽得我好心動。」

歌曲的風行不止成為了各個Youtuber改編及翻唱對象，亦打入了抖音市場，更奪下「2018年說唱金曲頒獎盛典TOP榜年度金曲」，同時在內地各大榜單成為冠軍單曲。在比賽過後，其實艾熱也再重新灌錄了個人版本，不過與《Time》的下場一樣，網民皆認為合唱原版較完美。

艾熱與李佳隆的《星球墜落》成為了《中國新說唱》第一季的代表作。 (網絡圖片)

3. 《野狼Disco》 - 寶石Gem

剛過去一季的《中國新說唱》當中，大概沒太多香港觀眾留意到冠軍是什麼人，不過一首落選的《野狼Disco》卻成為了節目唯一一首爆紅的作品。由中國東北說唱歌手寶石Gem所創作的《野狼Disco》，其實是他在參加《中國新說唱》第二季敗部復活賽的壓箱寶。雖然董寶石最後仍是在節目中落敗，不過歌曲卻因而爆紅，陳偉霆主動要求推出合唱版，最後成為了抖音神曲，各大跨年節目紛紛也有藝人翻唱。

在歌曲洗腦、歌詞趣怪的背後，其實《野狼Disco》反映了一種文化意識，大概是土生土長的香港人難以理解的。創作者寶石Gem生長於80年代的中國東北地區，成長階段就是看著港產片、聽著廣東歌大，縱使當中的粵語未必標準，不過在當年內地娛樂事業未發達，內地人民沒有文化自信的一個年代中，「港產」二字就是一種驕傲，而《野狼Disco》正是向著當年的「香港製造」作出致敬。

在《野狼Disco》中，除了不太標準的廣東話外，其實也不難找到有關香港的元素。歌詞當中有句「感覺自己好像梁朝偉 在演無間道」以及「在你胸口上比劃一個郭富城」，全是香港流行文化指標。如果有看過《野狼Disco》MV的朋友，更可能發現當中的女主角神似90年代女神王祖賢，刻意復刻了一頭黑長的大波浪捲髮、大紅唇妝容，令不少網民也驚嘆是「翻版王祖賢」。

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