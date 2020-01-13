楊宗緯暗諷吳青峰要做變性手術　二人恩怨原來由五年前開始？

台灣歌手楊宗緯近年將事業重心放在內地，亦不時活躍在微博上。日前他突然在微博上暴走發文：「真的想做女明星，勇敢去動個手術就好。2020了，戲癮還這麼足啊？」不少樂迷也紛紛猜想他語帶諷刺的到底是誰。後來楊宗緯又秒速刪Post，另外再發文指：「支持變性人！支持女權！支持同志平權！支持弱勢族群！」雖然口裡說是為平權，不過仍然讓人感覺語氣充滿嘲諷。

楊宗緯日前在微博上暗諷吳青峰。 (網絡圖片)

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後來有網民指出，他所指的人應該是吳青峰，二人的恩怨原來是緣自一首歌的版權問題。早前內地男歌手劉宇寧推出新歌《啊默契》，作曲人正是吳青峰，其實《啊默契》的Demo早在五年前已經寫好，當時楊宗緯想要，於是去錄了一個Demo，但最後還是沒有把歌買下來。直至五年後，青峰把歌曲賣了給劉宇寧並正式發佈《啊默契》。而楊宗緯則正好在劉宇寧出歌當日，把自己五年前錄的Demo發佈到網絡上，更寫道：「心境不同，視界不同。」

青峰在《歌手》聽到劉宇寧的演出後，決定把五年前寫起的作品賣給他，怎料楊宗緯卻同時發佈自己五年前錄下的Demo。 (擷自網絡，圖為歌手劉宇寧)

事後青峰也在微博上解釋，五年前與李格弟寫下了此曲後，從來未曾授權出去，亦一直未有發表，直至後來在《歌手》裡聽到劉宇寧的嗓音，便決定把歌曲賣給他。青峰又指：「一首沒有發表的歌，竟然會在沒有版權的情況下，被其他歌手擅自發表。一生累積的心血，百首創作，竟然會有人覺得那不該屬於作者。。太多太多荒謬的事情在我們的生活中發生了。而僅僅因為意見不同、選擇不同、對方不討好我，就要選擇去傷害別人的人，滿街都是。我真心認為自古至今所有動亂災禍，都是出自這點人性。」不少網民也認為，今次楊宗緯在微博上發表性別歧視的話，也是出於上次版權風波後的延續。

青峰在事發後在網上為劉宇寧護航，反被楊宗緯的粉絲在網絡上指罵。 (網絡圖片)

楊宗緯自參加首屆《超級星光大道》後，幾乎在電視螢幕前消失，人氣亦不及蕭敬騰、林宥嘉般高。不過也有人指出其實他在內地唱主題曲早已紅透半邊天，可能因當年參賽時謊報年齡引起太大迴響，後來又引發兩次合約糾紛，故此對他的演藝事業造成衝擊。

本來在事發前仍有不少樂迷表示楊宗緯是被浪費了的人才，直至今次事件，網民紛紛怒罵楊宗緯：「你三觀在哪？」、「不管事情怎樣，也太沒品了吧」，有人指當年他謊報年齡參賽已體現出他的人品，甚至有人問道：「他的精神狀況還好嗎？」