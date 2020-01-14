G.E.M.鄧紫棋《透明》出於自身經歷：曾經不懂甚麼是真正的愛

G.E.M.鄧紫棋上月發布了《透明》的MV，日前發布了這個MV的幕後花絮。想不到大家看MV時替G.E.M.心痛，但原來拍攝過程如此好玩，拍吵架戲份時，G.E.M.竟然因為對手一句笑到失控。

G.E.M.拍鬧交戲竟然笑到失控？原來因為男主角一句說話。(影片截圖)

如果有G.E.M.做女朋友又邊捨得同佢鬧交呢？(按圖放大)(資料圖片)

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有看過《透明》MV的樂迷都知道，為配合歌曲主題，MV中G.E.M.與男主角有爭吵的戲份。拍攝前G.E.M.還擬定吵架的主題，然後兩人即興發揮。兩人以國語爭吵，豈料男主角突然爆出一句唔鹹唔淡嘅「你黐線㗎！」令G.E.M.立即笑到失控。

「我被你殺我一個措手不及！」(影片截圖)

雖然G.E.M.拍攝時笑到失控，但其實《透明》這首歌在寫她自身感情的經歷，她形容以往自己不懂甚麼是「健康的愛」，為了迎合對方而扭曲自己，為了留下對方而嘗試融入其生活，但慢慢發現自己的原形慢慢被磨蝕。當然G.E.M.現已走出傷痛，所以她坦然地說：「回想你人生當中，如果有人讓你迷失了自己，其實還是一種緣份吧。」