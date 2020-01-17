【專訪】馮允謙隔四年出碟　曾對事業感絕望：寫咗成堆歌唔知為乜

出道自《超級巨聲3》，作為歌唱比賽亞軍的Jay Fung馮允謙，曾一度被認定為香港的Jason Mraz，比賽過後，正當人人也認定他會簽約TVB，Jay卻轉投英皇娛樂，成為一位全職歌手，當中更不乏冠軍派台作及樂壇獎項，最後卻在2016年急流勇退。去年簽約寰亞唱片重新出發，一年間推出5首派台作品，更於今年頭推出個人專輯《Detour》，或許就如專輯命題般，Jay的人生兜了一個小圈再回來，總算是確立了自己對歌手身份的肯定，同時對人生規劃有了不同打算，他道：「Eason(陳奕迅)嘅《陀飛輪》改變咗我，我都開始考慮結婚。」 攝影：葉志明 場地：香港觀塘帝盛酒店 Makeup : Maggie Lee

事隔四年，馮允謙終於再出新碟《Detour》，在這段時間前，其實Jay一直對音樂感灰心。 (葉志明攝) 專輯的第一派台作《聲音導航》裡有這樣一句歌詞：「是否太多想法未確定 或者擔子很重未適應 要在明日置身甚麼天地 不知究竟。」早幾年經歷一段「音樂真空期」，馮允謙坦言是因為對前景感灰心：「過去兩年工作少咗，令自己有啲迷失。每當有朋友問我工作狀況，我都唔知點答，所以我當時好怕去傾呢啲問題。」工作量減少，導致Jay連自己最喜愛的音樂也一度打算放棄：「喺舊公司嘅時候，我試過畀二十幾首Demo出嚟，不過可能因為我淨係識得用木結他自彈自唱，冇真正去接觸編曲，結果公司覺得我首首Demo都好似，好難推出市場，連我都慢慢失去咗信心。」 離開舊公司後，Jay反而認真思考學習編曲，同時肯定了自己對音樂的熱誠：「女友同我細佬一直都好支持我做音樂，即使冇錢都好，自己貼錢出嚟做都冇所謂。後來出咗一首叫《Preciously Mine》嘅英文歌，自己搵Sponsor、自己貼錢，但滿足感好高。」後來這首作品更成為了「903豁達推介」及「RTHK環球榜」的第一位。

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近四年時間沒出碟，馮允謙形容自己一段時間別人在上班、他便在學編曲，寫下來的作品根本也不知道為了什麼，到底有沒有機會再出碟出歌，全是未知之數。迷失之際，他決定一有機會便跟女友一起窮遊：「有時佢出trip工幹，我就跟埋佢去，share佢間酒店房就慳一筆。去到唔同地方我又嘗試感受一下當地文化，認識一下唔同嘅朋友。每次出trip我都會帶住支結他，累積寫起一批歌，足足三十幾首。」Jay表示就是這三十幾首歌令他終於有機會再簽公司，最後更從中選擇了五首放入《Detour》。馮允謙又笑言：「簽新公司之後學咗好多嘢，亦發現之前嘅歌手生涯唔順利，係因為好多嘢未學識，例如廣東話係好重要嘅一環，以前我做訪問會講得唔夠多、唔夠好，啲記者朋友都會覺得我好搞笑。」

每次跟隨女友窮遊，馮允謙也會帶著結他寫歌，幾年下來寫了三十多首，最後選擇了五首放進《Detour》當中。 (葉志明攝)

一次上神山的經歷，讓馮允謙重新思考對婚姻的看法。 (網絡圖片) 因為旅遊的經歷，令馮允謙推出《Detour》也是以此以主題，更加改變了他對人生的某些看法：「曾經一段時間因為工作時間嘅關係，令到我同女友嘅距離遠咗，甚至分開過一段時間。後來開始同佢窮遊嘅過程當中，反而雙方了解咗更多。」Jay又分享一次旅遊經歷如何改變他的婚姻觀：「有一次去馬來西亞嘅神山，認識咗一位駝夫一齊上山。佢係一個有老婆仔女嘅人，每日工作上上落落都好辛苦，搵嘅錢亦唔算多。但佢個人好開心，同屋企人關係好好，即使物質生活唔豐富，但心靈好富足。後來我又聽Eason嘅《陀飛輪》，開始反思到底咩叫快樂呢？係咪買好多嘢就好快樂？」慢慢地，馮允謙產生了想結婚的心態：「以前都覺得自己要好成功，搵到錢買樓買車先可以結婚。但而家人大咗會覺得，到底自己另一半係咪追求呢啲嘢？」

就如《山旮旯》的歌詞所述「明明好想去 怎可以再等 山旮旯 多關卡 也與你同行 等一等我怕 長城會崩」一生人也在等適合的時間才結婚，但到底什麼才為之適合時機？馮允謙反問自己：「如果我一世都等唔到呢個時機呢？如果我一世都唔搵到錢、一世都行衰運，咁我係咪就唔繼續自己嘅人生？當然我都希望最理想可以有能力令另一半結婚之後唔洗工作，但如果真係做唔到，但我已經揀啱呢個女仔嘅時候，我都好希望可以同佢走完下半世。因為我同佢唔係講求物質生活，最重要係對方嘅陪伴。」

馮允謙又想像自己的婚禮：「其實我個人好簡單，可能好多女仔唔鐘意聽到男朋友講婚禮要簡單，因為佢哋會覺得簡單就係hea，但我真係好想講簡單唔係hea，簡單係簡單。而我自己希望婚禮可以低調啲，同屋企人、好朋友一齊飛去夏威夷行禮，有個簡單嘅聚會。」不過Jay亦坦言女友比較希望回加拿大舉辦一個熱鬧婚禮。