【勁歌2019】譚嘉儀奪3獎自謙仍有進步空間：希望大家都記得我！

譚嘉儀今日在《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》連奪3獎，憑《Can You Hear》一曲贏得廣泛網民支持。在後台接受訪問時，由《超級巨聲3》參賽至今，有人會覺得她一直缺乏機會，今次有好成績，會否覺得終於吐氣揚眉？她謙虛說：「我又唔會用『吐氣揚眉』嘅，因為我覺得仲有好多進步空間，同埋我覺得獎項係鼓勵而唔係終點，每次去頒獎禮得到大家鼓勵，唔代表『掂喇！成功喇！』所以要加倍努力唔好畀自己退步！」

譚嘉儀連奪3獎，認為自己還有很多進步空間，唔用會「吐氣揚眉」形容自己。（劉智源攝）

另外問到，網絡上會用「隱世翻唱女歌手」形容自己，她有沒有想過如何讓大家記住「我係譚嘉儀」？她笑言：「都希望大家記得我嘅，但係我唔介意大家形容我係『翻唱天后』，因為透過翻唱歌又好，原創歌又好去認識我，我都好感激佢哋支持！」

網絡上會用「隱世翻唱女歌手」形容自己，她有沒有想過如何讓大家記住「我係譚嘉儀」？她笑言：「都希望大家記得我嘅，但係我唔介意大家形容我係『翻唱天后』。」（劉智源攝）

又問到《Can You Hear》為她帶來好成績，往後會否延續此風格發展？她說：「自己都好鍾意唱，亦有寫英文歌，希望可以推出啦！同埋嚟緊有啲劇集可能都需要英文歌，所以呢個方向唔會停！」