【勁歌2019】周柏豪狂掃5獎　歌視兩瓣都掂：唔會二揀一！

周柏豪今日（18日）在《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》連奪5獎成男歌手大贏家，早前又在《萬千星輝頒獎典禮》又憑《多功能老婆》榮浩田一角奪得「最受歡迎男角色」，唱歌、劇集都大豐收成為星夢一哥。在後台接受訪問時，被問到歌、視兩瓣掂，會否「二揀一」？他表示：「唔二揀一喇，對我嚟講幕前嘅嘢都係我嘅作品，同觀眾溝通嘅渠道。無論歌、影、視，定係社交媒體都係自己嘅演繹，自己嘅分享，所以冇得點樣揀，都係做自己。」

周柏豪今日在在《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》奪5獎成男歌手大贏家。(劉智源攝)

提到社交媒體，早前在Facebook發生了小風波，日後會否因此內容上要「諗過度過」？他說：「諗過度過就一定會嘅，平時都會嘅。咁網絡世界就係有呢個自由，大家可以評論我，我都可以選擇唔玩，或者繼續分享。大家有各自嘅選擇咁先係樂趣，先係自由嘅樂趣，所以睇情況啦。」

被問到歌、視兩瓣掂，會否「二揀一」？柏豪表示：「唔二揀一喇，對我嚟講幕前嘅嘢都係我嘅作品，同觀眾溝通嘅渠道。」（劉智源攝）

最後問到會否趕住歸家照顧囡囡？他甜笑說：「今晚要去慶功，不過安排咗好多人同太太幫手，所以可以放我出去食餐飯！」