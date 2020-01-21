謝安琪《773312》太難明？　周耀輝：從Short嘅人工智能角度出發

雖然香港樂壇經常被評為青黃不接，但本地一直有默默耕耘的音樂人希望培養新血，繼續撐起樂壇。由資深填詞人周耀輝及資深作曲人馮穎琪創辦的「一個人一首歌」，舉辦《埋班作樂》招募36位本地新晉作曲、填詞、編曲創作人接受培訓。今日舉行啟動禮獲一眾歌手現身支持，包括：Miss Chan Chan陳潔靈、盧巧音、6號@RubberBand、布志綸、陳柏宇、陳健安、泳兒、鍾舒漫及鍾舒祺、湯駿業、鄧小巧、小塵埃、ERROR等等。

周耀輝形容今日像頒獎禮，但絕不是「終生成就獎」，而是「三生獎」希望樂壇更有「生意、生機、生命」。馮穎琪希望藉今次機會讓有經驗、有資源等音樂人帶領新一代發展出更有創意的作品，再一步推動本地樂壇。

馮穎琪與周耀輝希望透過《埋班作樂》計劃培育樂壇新血，令樂壇更有「生意、生機、生命」。(陳順禎攝)

點擊查看今日出席的歌手及音樂人，陣容鼎盛！(按圖放大)(攝影：陳順禎)

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樂壇青黃不接？ 周耀輝反問：你有冇去搵新歌聽先？

香港樂壇經常被評為青黃不接，但本地一直不乏有心創作的人材，身為資深填詞人，見證過樂壇更替的周耀輝對此有何看法？他向聽眾提出一個問題：「我唔係幾知咩叫青黃不接，因為我入行三十年，由『青』做到依家嘅『黃』，我都係接住做㗎，所以有不接到咩？另外，對於話『一代不如一代』嘅人，其實我好想誠心咁問，佢哋仲有冇去聽新嘅作品呢？有冇去上網搵，有冇接觸過一啲未必上喺大平台發放嘅作品呢？有時可能係聽眾冇跟到，仲停留喺佢哋所謂『青』嘅音樂入面。」他又提到，《埋班作樂》除了為新人提供音樂培訓外，還有待人接物、時間管理、應付工作壓力等方面都需要有經驗的人去分享。

對於外界批評樂壇青黃不接、一代不如一代，周耀輝反問一句：「我好想誠心咁問，佢哋仲有冇去聽新嘅作品呢？有時可能係聽眾冇跟到，仲停留喺佢哋所謂『青』嘅音樂入面。」(陳順禎攝)

有幾多人打工會忘我、享受？ 周耀輝：我可以

謝安琪日前在「十大中文金曲」上奪最優秀女歌手，她提到：「令自己心跳冒汗的創作才能觸碰人心。」那麼周耀輝寫下《77312》、《沐春風》是否同樣有心跳冒汗的時刻？他就：「我同Kay、Juno嘅合作，個關係唔算尋常嘅。意思係以人同人相處出發，有啲似朋友，呢個係一個好重要嘅基礎，我填詞會先考慮可唔可以觸動到唱歌嘅人。」

周耀輝形容自己填詞的狀態像是進入一個不同的時空，他說：「其實冇一個好明確嘅狀態，似係去咗一個唔同嘅時空，係一個好凝聚自己魂魄嘅時段。反而係完成之後再聽個成果，我有時會喊、會毛管戙，呢啲都係之後發生嘅，我寫嘅時候完全唔知㗎，原來係會因為自己嘅文字感動。」他又認為以填詞人為工作是一件幸運的事，他說：「寫歌詞你可以話係一份工嚟㗎，試問有幾多人打份工可以做到忘我，享受一個純粹自我存在嘅境界；做完之後會因為作品而感動？我唔知，但係我有。我希望呢個城市、呢個世界有更加多人搵到工作中嘅樂趣。」

「寫歌詞你可以話係一份工嚟㗎，試問有幾多人打份工可以做到忘我，享受一個純粹自我存在嘅境界；做完之後會因為作品而感動？我唔知，但係我有。我希望呢個城市、呢個世界有更加多人搵到工作中嘅樂趣。」(陳順禎攝)

《773312》講壞咗嘅A.I.？ 無啦啦點解有堆數字？

《773312》可謂謝安琪的破格之作，電子迷幻的曲風加上穿插數字的歌詞，需要聽眾花心思鑽研，到底歌詞在描寫一個怎樣的故事？周耀輝笑言：「我唔會講㗎，我唔會透露㗎！」續說：「我希望聽歌嘅人進入隻歌，只要係認真，點樣解讀都得，我唔想有一種官方嘅權威解讀。」

話雖如此，他表示聽過Demo以及了故事背景後，很快就知道要用數字作歌名，旋律亦有空間安插一個編號於歌詞之中。能夠如此「放肆」，是基於與謝安琪及麥浚龍的「微妙」關係：「件事好微妙，基於對Kay、Juno嘅信任，知道佢會放膽畀我去做，咁就填啲數字落去啦。反正首歌係以一個A.I.嘅角度去唱歌，有少少short哋㗎嘛，咁就更加語無倫次啦，哈哈！」而且歌詞送上謝安琪手上時，已有一個超出周耀輝所想的解讀，所以他希望將想像空間留給聽眾。

《773312》歌詞穿插數字，原來是從一個「少少Short」嘅人工智能角度出發，周耀輝笑言：「反正首歌係以一個A.I.嘅角度去唱歌，有少少short哋㗎嘛，咁就更加語無倫次啦，哈哈！」

若嫌《773312》的人頭太恐怖，就重溫返阿Kay嘅靚相啦！(按圖放大)(資料圖片)

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從周耀輝的回答中，大家可以猜測到《773312》不再圍繞浦銘心，可能是一個完全去人性化的人工智能角色，或者謝安琪以此開創作新的世界觀說故事，到底「真相」如何還是要期待後續作品才能清楚。