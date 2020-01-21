謝安琪《偷情的禮儀》致敬90年代是巧合　馮穎琪：創作非為追潮流

資深作曲人馮穎琪及資深填詞人周耀輝創辦的「一個人一首歌」，舉辦《埋班作樂》招募36位本地新晉作曲、填詞、編曲創作人接受培訓。今日舉行啟動禮獲一眾歌手現身支持，包括：Miss Chan Chan陳潔靈、盧巧音、6號@RubberBand、布志綸、陳柏宇、陳健安、泳兒、鍾舒漫及鍾舒祺、湯駿業、鄧小巧、小塵埃、ERROR等等。對於樂壇「青黃不接」、「樂壇已死」等批評馮穎琪斬釘截鐵說：「我緊係唔認同啦！因為我自己係一份子，如果『香港樂壇已死』，咁我咪死咗！如果我死咗又點會繼續有作品出現，仲有人聽我作品呢？所以呢樣嘢係唔成立嘅！」馮穎琪又分享了謝安琪《偷情的禮儀》是無心插柳地向90年代致敬，《the album and the rest of it ...》變成一個復刻計劃也是一個微妙的巧合。

香港樂壇已死？ 馮穎琪：呢樣嘢唔成立！

《埋班作樂》計劃志在培育新一代音樂人，並擔任與大眾溝通的橋樑，展示新一代本地音樂的面貌。對於大眾不了解，並批評「香港樂壇已死」，馮穎琪斬釘截鐵地否定：「我緊係唔認同啦！因為我自己係一份子，幾年前有人話『香港樂壇已死』，咁我咪即係死咗！如果我死咗又點會繼續有作品出現，仲有人聽我作品呢？所以呢樣嘢係唔成立嘅！」

她與周耀輝合作發起《埋班作樂》，因為二人價值觀相近，鍾意問「點解」：「我同耀輝嘅價值觀好似，係要問『點解唔做』，而唔係純粹跟從。我哋喺度檢視呢個樂壇爭啲咩，唔係淨係講企最前嘅歌手，而係成個工業由創作而起。做咗咁多年創作人我覺得，當啱嘅歌手同啱嘅創作團隊，火花係咁樣嚟，並非一個人嘅功勞。」所以今次《埋班作樂》集合跨世代的歌手及音樂人，最年輕的是2000年出世，希望勇敢地為樂壇帶來新氣象。

「香港樂壇已死？」在馮穎琪眼中這件事絕對不成立。(陳順禎攝)

音樂工業不應只得一種模式創作 馮穎琪：咁永遠都係跟隨別人步伐

身為作曲人，馮穎琪對音樂工業的做法有自己的見解，她亦希望令行業更多元化，她提出：「入行咁多年，好多時唱片公司話要首點嘅歌，然後畀個reference你參考，其實我接受嘅，因為工業有工業嘅模式。但呢個只係其中一個模式，如果係全部都係咁，即係我永遠都係跟緊人嘅步伐，有冇我哋本地元素可以放入去呢？」

有見及此，《埋班作樂》集中創作廣東歌詞，因為廣東話就是代表本土文化，同時提供空間予新晉音樂人大膽創作。

馮穎琪與周耀輝價值觀相近，所以他們正式埋班，希望培育樂壇新血。(陳順禎攝)

歐美、香港寫歌方式大不同：廣東歌旋律更細膩！

馮穎琪又提到，香港、亞洲各地以及歐美的作曲人思維很不一樣，廣東話的九聲雖令創作難度增加，但同時亦最獨特。她解釋：「最明顯就係廣東話有九聲，扭好少音都會變成另一個字，所以香港人創作旋律會密集啲、細膩啲；比起歐美，佢哋可能好groovy(律動感重)，或者同一個字可以拉好多個音，但係廣東話就唔可以，如果咁做好可能會變成粵曲。」香港音樂人可做的是，融合本地思想以及外國進步的科技，結合成新一代本地音樂。

歐美與香港的音樂人創作思維很不同，馮穎琪認為廣東歌的旋律更細膩。(陳順禎攝)

《偷情的禮儀》致敬90年代係無心插柳：冇同Juno夾過㗎！

謝安琪日前在「十大中文金曲」上奪最優秀女歌手，她提到：「令自己心跳冒汗的創作才能觸碰人心。」原來馮穎琪也是同路人：「其實我就係一個咁嘅創作人，真係會搞到自己心跳冒汗！對我嚟講，我鍾意做到係突然間挑起情緒，令人毛管戙一下；或者令聽眾留耳仔好似有啲嘢發生，但分析唔到係乜，有時聽眾就係需要呢種刺激。有時一粒音嘅改變，或者節奏上轉變已經做咗。」

馮穎琪又提到，雖與謝安琪相識多時，以往卻未曾正式合作過，所以今次合作交出一些很想謝安琪演繹的作品。不過，事前未有與麥浚龍夾定，可謂偶然遇上的驚喜。她說：「Juno以前畀方向我係講到好仔細，例如要『死唔斷氣』、『唱唔到』，但今次佢係叫我放心寫。事前完全冇夾過，我亦唔知佢哋最後會做一個90年代嘅企劃，都唔知係咪因為有我嘅投入令佢呢個想法，創意就係咁有趣，可能係互相帶動一啲嘢。」

謝安琪《偷情的禮儀》帶有復刻90年代廣東歌的味道，但原來馮穎琪創作時是無心插柳。(MV截圖)

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創作人並非為追潮流而創作：旋律係冇時間性

馮穎琪分享自己創作的心聲，她很想寫歌給一些在她成長的年代的前輩女歌手，雖然現時未寫到，但可以將那份歌曲中的氣質放到現時的作品之中。她說：「好多人問我《偷情的禮儀》係咪十幾年前寫㗎，我話唔係；反而寫畀安仔(陳健安)嘅《在錯誤的宇宙尋找愛》就係十幾年前寫定，好多人都估唔到。所以，創作人腦海入面，旋律係冇時間性，我哋唔係為咗追潮流去創作，而係為咗記錄嗰一刻嘅我。」