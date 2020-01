謝安琪《偷情的禮儀》致敬90年代是巧合　馮穎琪：創作非為追潮流

資深作曲人馮穎琪及資深填詞人周耀輝創辦的「一個人一首歌」,舉辦《埋班作樂》招募36位本地新晉作曲、填詞、編曲創作人接受培訓。今日舉行啟動禮獲一眾歌手現身支持,包括:Miss Chan Chan陳潔靈、盧巧音、6號@RubberBand、布志綸、陳柏宇、陳健安、泳兒、鍾舒漫及鍾舒祺、湯駿業、鄧小巧、小塵埃、ERROR等等。對於樂壇「青黃不接」、「樂壇已死」等批評馮穎琪斬釘截鐵說:「我緊係唔認同啦!因為我自己係一份子,如果『香港樂壇已死』,咁我咪死咗!如果我死咗又點會繼續有作品出現,仲有人聽我作品呢?所以呢樣嘢係唔成立嘅!」馮穎琪又分享了謝安琪《偷情的禮儀》是無心插柳地向90年代致敬,《the album and the rest of it ...》變成一個復刻計劃也是一個微妙的巧合。