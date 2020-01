孫燕姿20周年巡演藏「密語」　催淚文致歌迷：謝謝聽我的歌長大

「如果心有門,謝謝你讓我走進你的每一段青春,守護你。」——用無數經典歌曲守護歌迷近20周年的華語樂壇天后孫燕姿,昨日(1月21日)宣布將於6月起舉辦出道20周年「就在日落以前」巡迴演唱會。她日前(1月20日)罕有在社交媒體發表800字催淚長文,剖白出道至今的心路歷程,坦言曾經迷惘、失去重心,婚後甚至嫌棄自己,「我開始不喜歡台下的我,慢慢的我也不喜歡台上的自己」,幸而在即將邁向出道20周年紀念日(6月9日)之際,「我告訴自己這麼多年的累積、情緒、愛、暗、滿、空,是值得收拾的,這些跌跌撞撞,這些充滿人生不同階段的經歷,陪我一起走過的人,值得再次的踮腳。」

入行近20周年的華語樂壇天后孫燕姿,將於6月舉辦「就在日落以前」巡迴演唱會,好好總結20年歌手生涯的得失起伏。(孫燕姿Facebook)

曾崩潰、曾逃離 自喻「世界上最孤獨的人」​

孫燕姿形容,20年前,「每天在廁所開演唱會」的她,拿著行李箱從新加坡飛到台北,開啟了20年的旅程,也開始了人生的事業。在那個「吃午餐便當都可以是一則新聞」的年代,她馬不停蹄上綜藝節目、爭分奪秒和娛樂記者打交道,只有在夜深人靜上電台節目才得以放鬆,後來到內地工作的機會多了,坐飛機的時間也成了她的幸福時光。然而,經歷「三年發七張專輯」的強密度工作,「能崩潰的崩潰,能報道的報道,能收斂的收斂,最後能選擇的話,能空則空」,於是在2003年的夏天,她毅然暫別樂壇一年。她說那是逃離,也是自由,分不清楚界限,「沒有方向,但也沒有重量。到最後沒有重量,也沒有了重心。」

2004年,孫燕姿攜帶第八張個人專輯《Stefanie》復出時,曾經為同名歌曲《Stefanie》填詞袒露心跡——「站在最頂端上~卻失去光芒~曾留下的痕跡~我無法想像~一個人的勇敢~能和誰分享~喜悅後的悲傷~在沒有的地方~深呼吸繼續~往上~」她開始扯大那一點點可以呼吸的空隙,並扯成了大洞,可以在洞裡自由地翱翔、自由地說不。再後來,她放慢工作節奏、減少發片密度,淡出了那個靠炒作和緋聞支撐的娛樂圈,並重新尋找當歌手的特殊意義。直到2011年結婚生子,她的人生才找回了重量,也慢慢建立了重心。只是,「妻子」和「母親」的身份讓她措手不及,也總讓她質疑自己不夠優秀。她曾經透過,有次兒子發燒,慪氣說「我恨媽媽」,而她則生氣回嗆「你死掉我也不會在意」。目前,她還在學習當母親,也在學習怎樣才能不失去自我地照顧別人,並繼續體驗著這煙花時代的精彩相印。

作為1985年至1990年出生的一代,相信每個人的青春裡面,都有一首孫燕姿。(孫燕姿Facebook)

「就在日落以前」暗藏三大「孫式密語」

孫燕姿的催淚長文發布後,吸引10多萬名歌迷按讚,當中有不少人大呼感動、想哭。翌日,她正式公佈即將舉辦出道20周年巡迴演唱會的喜訊,並再次感言:「感覺大家都在20年裡做了很多事情,過著自己想要的生活。謝謝你們聽我的歌長大,我迫不及待與大家相聚!」據了解,演唱會原定於6月初由台北小巨蛋起跑,可惜最終未能成功申請,早前更有消息流出指將轉戰上海,而北京站也已獲得批文;不過,香港場似乎仍然遙遙無期。

有資深歌迷發現,以「就在日落以前」為主題的演唱會,其實隱藏不少「孫式密語」。原來,孫燕姿去年生日時,曾經送給歌迷一首創作單曲《守護永恆的愛》,以答謝大家近20年的陪伴;當中有句歌詞提到「就在日落以前~我們會再見面~」,MV更以「如果心有門,謝謝你讓我走進你的每一段青春,守護你」作為開場獨白。事實上,「就在日落以前」這個概念,並非首次出現在孫燕姿的作品當中——這句源於英文諺語「Make hay while the sun shines(打鐵趁熱,勿失良機)」,曾經於2007年被孫燕姿改寫成《咕嘰咕嘰》的英文Rap詞「Let's make hay in the big sunshine~Yea we'll make hay in the light~」。而早在2003年,孫燕姿自立門戶成立經紀及製作公司「Make Music」的時候,正正是以「Make music while the sun shines」作為標語。值得一提的是,孫燕姿的英文譯名是「Sun Yan Zi」,她也一直被歌迷視為光芒萬丈、力量滿滿的「太陽(Sun)」。

孫燕姿日前在社交媒體撰文,袒露出道20年來的心路歷程,直言曾經迷惘、失去重心。(孫燕姿微博)

作為1985年至1990年出生的一代,相信大家的青春裡都少不了「孫燕姿」。她對上一次發表的作品,是2017年底發行的第十三張個人專輯《跳舞的梵谷》,當時以「理性與瘋狂並行」作為主題概念,坦言自己已不再是「世界上最孤獨的人」,因為「世界上一定有很多跟我一樣的人,一樣被賦予一些些瘋狂的人。」她親自操刀作詞的《極美》中寫到:「璀璨的年華在飄逸~我們忘了沾沾自喜~最後在麥田里相聚光明~別忘了落葉也歸地~我們在麥田裡雲集極美歡慶~」

宣傳期間,孫燕姿發現自己再次懷孕,及後於2018年7月誕下第二胎,一直在新加坡相夫教子,直到去年中旬復出擔任內地選秀節目《明日之子》的星推官,希望尋找「華語樂壇下一個最棒的女生」。自嘲「一直待在山洞裡」的她,原本擔心自己與時代脫節、沒有什麼年輕人認識,結果再次憑其知性、通透、溫柔、以及堅持做自己的信念,成功擄獲年輕樂迷的歡心,而該節目亦成為「騰訊視頻」播放量最高的自製綜藝節目。孫燕姿後來頻頻出席商演為巡演熱身,去年底又擔任五月天「Mayday Just Rock It!!! 藍 BLUE 」桃園演唱會嘉賓,今年1月1日更與五月天聯手發布《溫柔》的20周年版的單曲和MV。