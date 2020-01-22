孫燕姿20周年巡演藏「密語」　催淚文致歌迷：謝謝聽我的歌長大

「如果心有門，謝謝你讓我走進你的每一段青春，守護你。」——用無數經典歌曲守護歌迷近20周年的華語樂壇天后孫燕姿，昨日（1月21日）宣布將於6月起舉辦出道20周年「就在日落以前」巡迴演唱會。她日前（1月20日）罕有在社交媒體發表800字催淚長文，剖白出道至今的心路歷程，坦言曾經迷惘、失去重心，婚後甚至嫌棄自己，「我開始不喜歡台下的我，慢慢的我也不喜歡台上的自己」，幸而在即將邁向出道20周年紀念日（6月9日）之際，「我告訴自己這麼多年的累積、情緒、愛、暗、滿、空，是值得收拾的，這些跌跌撞撞，這些充滿人生不同階段的經歷，陪我一起走過的人，值得再次的踮腳。」

入行近20周年的華語樂壇天后孫燕姿，將於6月舉辦「就在日落以前」巡迴演唱會，好好總結20年歌手生涯的得失起伏。（孫燕姿Facebook）

曾崩潰、曾逃離 自喻「世界上最孤獨的人」​

孫燕姿形容，20年前，「每天在廁所開演唱會」的她，拿著行李箱從新加坡飛到台北，開啟了20年的旅程，也開始了人生的事業。在那個「吃午餐便當都可以是一則新聞」的年代，她馬不停蹄上綜藝節目、爭分奪秒和娛樂記者打交道，只有在夜深人靜上電台節目才得以放鬆，後來到內地工作的機會多了，坐飛機的時間也成了她的幸福時光。然而，經歷「三年發七張專輯」的強密度工作，「能崩潰的崩潰，能報道的報道，能收斂的收斂，最後能選擇的話，能空則空」，於是在2003年的夏天，她毅然暫別樂壇一年。她說那是逃離，也是自由，分不清楚界限，「沒有方向，但也沒有重量。到最後沒有重量，也沒有了重心。」

2004年，孫燕姿攜帶第八張個人專輯《Stefanie》復出時，曾經為同名歌曲《Stefanie》填詞袒露心跡——「站在最頂端上～卻失去光芒～曾留下的痕跡～我無法想像～一個人的勇敢～能和誰分享～喜悅後的悲傷～在沒有的地方～深呼吸繼續～往上～」她開始扯大那一點點可以呼吸的空隙，並扯成了大洞，可以在洞裡自由地翱翔、自由地說不。再後來，她放慢工作節奏、減少發片密度，淡出了那個靠炒作和緋聞支撐的娛樂圈，並重新尋找當歌手的特殊意義。直到2011年結婚生子，她的人生才找回了重量，也慢慢建立了重心。只是，「妻子」和「母親」的身份讓她措手不及，也總讓她質疑自己不夠優秀。她曾經透過，有次兒子發燒，慪氣說「我恨媽媽」，而她則生氣回嗆「你死掉我也不會在意」。目前，她還在學習當母親，也在學習怎樣才能不失去自我地照顧別人，並繼續體驗著這煙花時代的精彩相印。

作為1985年至1990年出生的一代，相信每個人的青春裡面，都有一首孫燕姿。（孫燕姿Facebook）

「就在日落以前」暗藏三大「孫式密語」

孫燕姿的催淚長文發布後，吸引10多萬名歌迷按讚，當中有不少人大呼感動、想哭。翌日，她正式公佈即將舉辦出道20周年巡迴演唱會的喜訊，並再次感言：「感覺大家都在20年裡做了很多事情，過著自己想要的生活。謝謝你們聽我的歌長大，我迫不及待與大家相聚！」據了解，演唱會原定於6月初由台北小巨蛋起跑，可惜最終未能成功申請，早前更有消息流出指將轉戰上海，而北京站也已獲得批文；不過，香港場似乎仍然遙遙無期。

有資深歌迷發現，以「就在日落以前」為主題的演唱會，其實隱藏不少「孫式密語」。原來，孫燕姿去年生日時，曾經送給歌迷一首創作單曲《守護永恆的愛》，以答謝大家近20年的陪伴；當中有句歌詞提到「就在日落以前～我們會再見面～」，MV更以「如果心有門，謝謝你讓我走進你的每一段青春，守護你」作為開場獨白。事實上，「就在日落以前」這個概念，並非首次出現在孫燕姿的作品當中——這句源於英文諺語「Make hay while the sun shines（打鐵趁熱，勿失良機）」，曾經於2007年被孫燕姿改寫成《咕嘰咕嘰》的英文Rap詞「Let's make hay in the big sunshine～Yea we'll make hay in the light～」。而早在2003年，孫燕姿自立門戶成立經紀及製作公司「Make Music」的時候，正正是以「Make music while the sun shines」作為標語。值得一提的是，孫燕姿的英文譯名是「Sun Yan Zi」，她也一直被歌迷視為光芒萬丈、力量滿滿的「太陽（Sun）」。

孫燕姿日前在社交媒體撰文，袒露出道20年來的心路歷程，直言曾經迷惘、失去重心。（孫燕姿微博）

作為1985年至1990年出生的一代，相信大家的青春裡都少不了「孫燕姿」。她對上一次發表的作品，是2017年底發行的第十三張個人專輯《跳舞的梵谷》，當時以「理性與瘋狂並行」作為主題概念，坦言自己已不再是「世界上最孤獨的人」，因為「世界上一定有很多跟我一樣的人，一樣被賦予一些些瘋狂的人。」她親自操刀作詞的《極美》中寫到：「璀璨的年華在飄逸～我們忘了沾沾自喜～最後在麥田里相聚光明～別忘了落葉也歸地～我們在麥田裡雲集極美歡慶～」

宣傳期間，孫燕姿發現自己再次懷孕，及後於2018年7月誕下第二胎，一直在新加坡相夫教子，直到去年中旬復出擔任內地選秀節目《明日之子》的星推官，希望尋找「華語樂壇下一個最棒的女生」。自嘲「一直待在山洞裡」的她，原本擔心自己與時代脫節、沒有什麼年輕人認識，結果再次憑其知性、通透、溫柔、以及堅持做自己的信念，成功擄獲年輕樂迷的歡心，而該節目亦成為「騰訊視頻」播放量最高的自製綜藝節目。孫燕姿後來頻頻出席商演為巡演熱身，去年底又擔任五月天「Mayday Just Rock It!!! 藍 BLUE 」桃園演唱會嘉賓，今年1月1日更與五月天聯手發布《溫柔》的20周年版的單曲和MV。