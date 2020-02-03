【武漢肺炎】陳偉霆內地巡演煞停　網民：不退票可以嗎？多久都等

「武漢肺炎」嚴重打擊全國娛樂圈生態，除了香港多個演唱會需要延期外，內地多個演出亦需要煞停。英皇歌手陳偉霆早前憑《野狼Disco》紅遍全國，不論跨年騷還是春晚也有著他與《野狼Disco》主唱寶石Gem的蹤影。

早前陳偉霆憑《野狼Disco》一曲，再與寶石GEM一同登上春晚舞台。 (網絡圖片)

一齊重溫《野狼Disco》春晚版改編歌詞

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一曲紅透整個2019年，陳偉霆更承接著這氣勢預定在內地舉行第二次內地巡演《一鼓作氣巡迴演唱會》，亦是繼2016年《Inside Me 巡迴演唱會》之後再次舉行巡演。不過由於近日肺炎肆虐，內地不少演出亦宣告取消，陳偉霆原定3月14日在廣州舉行的首站巡演亦需要延期。今日經理人Mani霍汶希在微博上貼出公告，表示為保障公眾健康與安全，《陳偉霆一鼓作氣巡迴演唱會廣州站》將延期舉行，更將於5-10個工作日內安排退票手續，而補場的日期則未能確定。

不少樂迷看到消息後，紛紛示意：「能不能不退票只延期，演唱會的票真的超級難搶啊！多久我都等！」又建議讓樂迷自行選擇保留訂單或退票，似乎看不到現場版《野狼Disco》真的讓不少內地歌迷感到失望。

近日陳偉霆微博亦經常關注疫情動向