《野狼Disco》侵權劇情大逆轉？　寶石Gem：我有證據展示給大家！

近日《野狼Disco》侵權一事成為了網絡熱話，自歌曲在兩岸三地爆紅後，《野狼Disco》的主唱寶石Gem以及伴唱的陳偉霆皆成為網絡焦點。早前網民發現《野狼Disco》的原beat叫《More Sun》，是由一位芬蘭音樂人Ihaksi所著，而《野狼Disco》的開首更仍然帶有Ihaksi的beat tag，懷疑寶石Gem擅自將《More Sun》寫成《野狼Disco》作商業用途。事件越鬧越大，連原著者Vilho Ihaksi和版權方瑪西瑪國際Maxima International Media也透過了律師趙智功，正式向《野狼disco》相關利益方發送了正式的律師信。

有關《野狼Disco》原創編曲人Ihaksi控告寶石Gem，詳情可參考以下文章

《野狼Disco》原作者怒告董寶石侵權 作品半年間最少賺過百萬

寶石Gem因《野狼Disco》一曲爆紅全國，春晚也站在張藝興和陳偉霆身邊一起演出。 (影片擷圖)

寶石Gem昨晚(3/2)在微博上直播，回應被指侵權一事。 (影片擷圖) 由於網上鬧得沸沸揚揚，昨晚(3/2) 《野狼Disco》主唱者寶石Gem亦在微博上透過直播回應，他直指自己早已花了99美元買下《More Sun》的「無限制使用版本」，並向觀眾展示歌曲的付費記錄、分軌文件，以及合約等等。寶石Gem表示：「我在《野狼Disco》內用上有Ihaksi水印版本的編曲，是出於對這位音樂人的尊重。」 雖然兩邊各有說法，各有各道理，其實整件事的爭議點就是到底寶石Gem所購買的版本到底是否有商用的權限，商用權限又涵括了哪些範圍？根據寶石Gem展示的購買文件，他所買的「Unlimited」版本，是包括了可用於音樂錄制、發放到音樂視頻、發佈到串流平台上、以及盈利的現場演出。如此看來，寶石Gem的做法確實乎合他所買的權限要求，不過代表Ihaksi一方的趙智功律師又指出，當中權限並不包括電視、廣告等商業演出。如果想要取得這些許可權，需要花更多價格購買新的授權。

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寶石Gem在直播中又展示出一堆電郵，他表示自己曾透過朋友在去年11月聯絡上Ihaksi本人，多番表示希望能買下《More Sun》的獨家使用權，更表明讓對方開一個滿意的價錢，可惜多次交涉不果，Ihaksi表示不願意賣出獨家使用權，最後的一次聯絡中，Ihaksi突然又說自己已經把獨家使用權賣了給他人。

最後寶石Gem在直播中說：「我希望看到的熱搜是疫情控制住了，先讓子彈飛一會。我覺得非常抱歉，有什麼事情就交由法律判斷，不要隨便給我扣帽子。」