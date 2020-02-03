《野狼Disco》原作者怒告董寶石侵權　作品半年間最少賺過百萬

《野狼Disco》一曲自董寶石(又名寶石Gem)參加《中國新說唱》後，在中國內地爆紅起來，各大網絡平台如抖音等也充斥著此曲的身影。及後《野狼Disco》登上內地綜藝、跨年騷、春晚，主唱人董寶石與陳偉霆成為了兩岸三地的熱話，不過《野狼Disco》一曲卻被踢爆原來屬於侵權作品，皆因主唱董寶石偷用了原名為《More Sun》的beat(伴奏)，並寫成了《野狼Disco》。《More Sun》原是由芬蘭音樂人Ihaksi在2018年創作的beat，Ihaksi透過Youtube及Soundcloud等平台發佈作品《More Sun》後，標明了公開免費予他人使用，不過不可公開作商業用途。

寶石Gem憑《野狼Disco》爆紅，登上跨年、春晚等演出。 (影片擷圖)

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重溫春晚版《野狼Disco》嘅改編歌詞

寶石Gem發佈《野狼Disco》後，在作曲等創作名單上皆寫上寶石Gem，只在編曲上寫Ihaksi，絕對是音樂創作行業的大忌。重點是寶石Gem更公然將此曲作商業用途，包括發佈到音樂平台、各大綜藝演出等，絕對是違反了Ihaksi在歌曲使用上的限制。故此嚴格上來說，在寶石Gem於2019年將《野狼Disco》上架一刻已屬於侵權行為。

當然只要原作者不追究的話，事情也會不了了之，不過由於《野狼Disco》名氣實在太大，終於遠至芬蘭的原作者Ihaksi也知道了這消息，甚至他是最遲才知道作品被侵權的人，而Ihaksi亦正式將作品獨家授權予瑪西瑪國際傳媒(北京) 有限公司Maxima International Media (Beijing) Co, Ltd，代表Ihaksi處理《More Sun》的版權使用事宜，而Maxima亦於2020年1月15日發律師信到《野狼Disco》的版權利益方，包括野狼團隊、英皇娛樂、華為、網易雲等等，並要求盡量聯絡版權方安排版權使用的事宜，為此原曲作者Ihaksi更拍片證明自己的身份，並拍下了《More Sun》的創作檔案，可惜至今野狼團隊、英皇娛樂以及網易仍然未有任何回複。

早前《More Sun》的芬蘭原作音樂人Ihaksi在網上發佈影片證明自己身份。 (影片擷圖)

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事件發生後，寶石Gem並未有正面回應，反而在2020年1月24日透過微博突然自報版權收益，他表示《野狼Disco》截至2019年9月，已獲三十多萬人民幣的收益，而10月至今的收益則未能結算，他更表示自己經已將賺回來的版權收益捐出作抗疫之用。

其實《野狼Disco》在年尾才正式透過跨年騷、春晚等爆紅，收益深信絕對比截至9月的三十多萬高出多倍，即使保守估計也應該過百萬。有網民認為Ihaksi在1月10日已開始進行追討版權的行為，而寶石Gem竟然毫無反應，更於1月24日表示將所賺版權捐出，是希望透過慈善行為來逃避侵權的法律責任。