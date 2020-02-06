暴龍哥爆住粗教唱歌　鄭中基披露獨家長氣兼高音秘訣！

ViuTV節目《萬人幫拖搞個唱》有火火與KB組成「雙龍出海」做主持，兩人扭盡六壬希望舉辦一個0成本全搭膊頭，屬於香港人的演唱會，早前已夥拍個有才華的素人，一同創作主題曲、夾Band，又邀請了不同藝人合作拍片宣傳，為咗個唱佢哋真係去到盡。

火火、KB向鄭中基請教歌唱技巧。(節目截圖)

火火與KB 一向以惡搞、鬼馬見稱，邀請嘉賓一樣要玩得才有火花，所以他們邀到在《低俗喜劇》飾演「暴龍哥」深入民心的鄭中基。三人連同強尼重演《低俗喜劇》中食飯講數的一幕，暴龍哥與火火、KB撞橋打算開0成本演唱會，最後暴龍哥一怒之下「槍斃」兩人。

如果《我代你哭》高音位用真音唱，就好似X緊人咁。(節目截圖)

玩完一大輪當然要認真一下，火火與KB要開個唱，特意向暴龍哥請教。暴龍哥突然變回鄭中基，與大家分享自己的歌唱心得，雖然混雜粗口「一路X一路教」，但當中的內容卻值得各位唱歌發燒友參考。 火火問《我代你哭》中，「如果那個他不愛護你准我代你哭」的「哭」字高音怎樣唱，鄭中基解釋他是用假音，因為歌詞的情緒悲傷，如果換了用真音唱不是唱不到，但像X人似的，所以改用輕柔的假音，更親身示範了一次。而KB要唱《無賴》，當中Verse「水蛇春咁長」，所以他就問鄭中基怎樣能唱好。鄭中基解釋，他用了一個名為「Glottal Compression」的技巧，在《有種》當中就有用到，讓他能一口氣唱60個字。

點擊重溫鄭中基演唱會精彩畫面！(按圖放大)(資料圖片)

+ 9 + 8 + 7

「Glottal Compression」照字面看，即「聲門壓縮」，但這個技巧並非要你「壓縮」你的聲帶，反之它是一個氣息運用的技巧。鄭中基在節目中解釋，就是吸一大啖氣，然後忍住再唱歌就是了。大家可以想像成，一瓶裝滿的礦泉水，你在瓶蓋開一個小洞，然後輕輕擠壓瓶身，瓶蓋便會出現集中的水柱。只要將「氣」想像瓶裏的水，瓶身就你是橫隔膜，瓶蓋是你的聲帶，那就「一里通馬國明」。大家有興趣可以在網上搜尋有關「聲門閉合」的影片，現時華語歌唱教學亦非常著重這個技巧。