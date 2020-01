ONE OK ROCK主唱TAKA高音解密　2大練習讓你接近神的唱功！

日本搖滾天團ONE OK ROCK將於5月襲港,舉行《EYE OF THE STORM》巡迴演唱會。ONE OK ROCK鮮明的風格,極具感染力的舞台表現,俘虜這一代年輕樂迷,每次開騷定必全場Headbang兼大合唱。要唱到如主音TAKA一樣,或是追上他的音域非常困難,不過有YouTube頻道「SV科學歌唱」教路,教你如何做到他穿透爆發的清聲及嘶吼。