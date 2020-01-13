ONE OK ROCK主唱TAKA高音解密　2大練習讓你接近神的唱功！

日本搖滾天團ONE OK ROCK將於5月襲港，舉行《EYE OF THE STORM》巡迴演唱會。ONE OK ROCK鮮明的風格，極具感染力的舞台表現，俘虜這一代年輕樂迷，每次開騷定必全場Headbang兼大合唱。要唱到如主音TAKA一樣，或是追上他的音域非常困難，不過有YouTube頻道「SV科學歌唱」教路，教你如何做到他穿透爆發的清聲及嘶吼。

ONE OK ROCK主音TAKA最出名就是穿透扎實的的高音，但一轉頭他又唱出暴烈的嘶吼，簡單是自帶效果器。「SV科學歌唱」的Wilson老師分析了TAKA的聲線的特質，並分享了一些練習，讓大家慢慢邁向TAKA之路。

ONE OK ROCK主音TAKA的聲線扎實有力，想有他一樣的唱功可以試試以下練習。（網上圖片）

TAKA穿透扎實的高音如何做到？

影片以《Heartache》及TAKA翻唱Adele的《Hello》作例子，先說TAKA唱《Heartache》高音的音色。《Heartache》是抒情搖滾的曲風，所以不是用「硬爆」上去的真音，亦不是氣若游絲的假音，要找到那個「剛剛好」的音色可以試試以下的方法。

先找一個有點難唱，但不是唱不到的音高(影片用A4音高)先用輕柔的假音唱出音高，再慢慢加力唱出相對扎實的音色找到目標的扎實度後，用這個音色唱出旋律同目標的扎實音色唱出旋律後，加入歌詞練習

注意：唱高音不代表大聲，要維持目標音色、穩定的音量去練習，同時頸部肌肉放鬆，不要施加不必要的壓力

至於TAKA原Key唱Adele的《Hello》，那種「硬爆」上去的真音的秘訣就是「嗌」，大聲、用力的嗌上那個音高，前題當然是不傷害聲帶地嗌，練習的目的是訓練你聲音的強度，先唱到再唱好。

點擊睇更多TAKA靚仔相！(按圖放大)(資料圖片)

+ 5 + 4 + 3

TAKA暴烈的嘶吼如何練成？

嘶吼唱法對很多人來說像個謎一樣，因為強行模仿只會喉嚨痛甚至失聲，但TAKA卻可以輕鬆自如地唱，到底要如何練習？注意，如果你連一般歌唱發聲方法亦未能穩妥掌握，建議找歌唱老師從旁指導，以免損害聲帶

這裡是用False Cord Scream(假聲帶嘶吼)作例子。

用清聲，大聲、厚實地唱出你打算嘶吼的旋律想像要潛入水中那個憋氣的感覺，做出一個扁扁的聲音在這個狀態嘗試發出電單車引擎發動的聲音，啟動假聲帶啟動假聲帶後，嘗試唱簡單的旋律，從最簡單的音階練習開始掌握上述步驟後，將歌詞帶入旋律

不論練習清聲或是嘶吼唱法，如出現疼痛、不適感覺請立即停止，或尋找歌唱老師協助。

唱嘶吼不是單純的情緒帶動，要唱得好又不傷聲帶需要長時間訓練。(資料圖片)

ONE OK ROCK－TAKA的高音解析 影片連結：

https://youtu.be/UMa02xmiqgA

ONE OK ROCK - Heartache [Studio Jam Session]：

https://youtu.be/x9v8aNl6Aps