巨星造一首歌成本足以畀首期？　睇完你就明點解做音樂預咗蝕錢！

大家經常聽到「今時今日出隻碟係蝕住錢做」、「造歌等於燒錢」，但很少人會跟你說到底製作一首單曲的製作成本是多少。日前YouTube頻道「SV科學歌唱」請到曾為李玟、Selina任家萱製作單曲的製作人張與辰，告訴你不知道的業界真相，披露製作一首歌的7大步驟，以及當中要花多少錢。

張與辰分享，從零開始製作一首歌有7個步驟，流程是：收歌、找製作人、編曲、租錄音室、混音(Mixing)與母帶製作(Mastering)、拍攝MV、宣傳。以下會詳細跟大家解釋每個步驟處理甚麼事情，以及每項花費要多少。

張與辰身兼歌手及製作人，即Click睇下佢曾經擔任哪位知名歌手的製作人。(按圖放大)(資料圖片)

+ 6 + 5 + 4

1.收歌

從零開始製作一首歌曲，當然要由作曲開始，如果歌手自己本身有創作能力，當然可以一手包辦，而且是最省錢的做法。不過，業界普遍做法是，到各大版權公司買歌。向版權公司講出要求並提供參考例子，然後版權公司將要求發給創作人，製作人再從收到的Demo中挑選合意的作品取用。值得一提的是，創作人的Demo完整度有異，有的包含細緻編曲、混音完成度高；反之，有的只得簡單樂器伴奏，而業界人士會偏好已有細緻編曲的Demo。

基本價格：3萬至6萬台幣 (即大約7773至15546港元)

知名創作人：6萬至12萬台幣 (即大約15546至31093港元)

像李榮浩一樣，能唱能作就能省下很多製作成本。（李榮浩微博）

2.找製作人

找到合意的Demo後，要做的就是找適合的製作人來統籌，但留意這步驟找製作人是不包含編曲工作，張與辰形容為找一個護衛幫忙處理事情。當然亦有情況會先找製作人定方向再收歌，但一般做法都是先收Demo再找製作人。

基本價格：4萬至8萬台幣(10364港元20728港元)(不包含編曲)

知名製作人：8萬台幣起跳，可能20萬台幣不等(20728港元至51822港元)(不包含編曲)

3.編曲

張與辰認為編曲這個步驟非常重要，因為編曲是為歌曲穿上合身的衣服，可以幫歌曲加很多分，起錦上添花之用。上述提到有些Demo很精緻，所以有機會直接向創作人買下他原來的編曲。他又提到，韓國的做法是創作造好整首歌曲(包含編曲)，價錢大約4萬台幣(即約10364港元)。

台灣業界編曲價格：最低2.5萬台幣(即約6 480港元)，最高6萬台幣(即約15 552港元)

*以上價格是適用於以電腦用MIDI完成的編曲，大概是不複雜的Ballad曲式；若果要請樂手錄製真樂器，大約6千台幣(約1555港元)；如果錄製真弦樂，要聘請管弦樂團、合唱團等，價錢可達10-20萬(約25 920港元至51 841港元)。

AGA江海迦師承舒文，一樣能唱能作能編，不知道是否能夠一樣省下單曲製作成本？(資料圖片)

4.租用錄音室

最省錢的做法當然是Home Studio，不少獨立音樂人都是用這做法。但有時候想租用專業錄音室，最低1千台幣一小時(約259港元)，較好的1.8千台幣(約466港元)；但租用錄音室最少4小時起跳，亦有情況會包起一整天使用，收費再另議。台北較有名的錄音有：白金、強力、Lights Up等等，蔡依林曾在白金錄音室錄音，而徐佳瑩曾在Lights Up錄音錄音。除此以外，錄音師的費用是另外計算，大約500台幣一小時(約129港元)。張與辰提到，寧可花多一點錢請一個好的錄音師，因為他們做事快狠準，能夠有效節省錄音時間，直白一點就是可以節省錄音室時租。

還有一個崗位是「配唱製作人」，他的主要工作教導歌手要怎樣唱一首歌，因為是從零開始製作一首歌，與唱Cover是兩碼子的事，所以沒有reference可參照，所以需要配唱製作人為他設計轉音、使用甚麼音色等細節，並在眾多音軌之中挑選採用哪一條，收費大約是2萬至5萬台幣(約5182港元至12957港元)。

張敬軒主理的Avon錄音室是香港有名的錄音室，很多本地大家耳熟能詳的廣東歌都是在這裏灌錄。

5.混音與母帶製作(Mixing & Mastering)

去到這一個步驟，基本上歌曲製作可以說是進入大直路，混音就是將錄音時多如繁星的音軌拼合成一首歌；而母帶製作就是進行各進微調，讓歌曲更具有競爭性及可聽性，並且較能相容於各式播放場合及環境。簡單一點來說，混音可以用「修圖」的概念去理解，就像用Photoshop執相；而母帶製作就是執完相，上傳至IG前加Filter一樣。

Mixing基本價格：2萬-4萬台幣(視乎工作量而訂)(約5 183港元至10 366港元)

而Mastering現在流行寄到美國進行，價格大約150至300美元(約1168港元至2 336港元)

以上價格都會因不同因素浮動，這是張與辰分享的參考數字，他提到一般來說製作一首流行的成本大約是20萬台幣左右(約51 832港元)。天王天后級的製作成本當然高很多，而且之後兩個步驟才是最花錢的工序。

不知道母帶是甚麼？看這張圖就知道了，軒仔手上的是張國榮《追》的母帶。(資料圖片)

6.拍攝MV

張與辰提到，拍攝MV的基本成本要15萬至30萬台幣(約38 885港元至77 752港元)，有時候找網紅拍業配可能3萬台幣(約7 777港元)就有交易。但如蔡依林、S.H.E這種天后級人馬，MV製作成本當然幾級跳，他舉了《怪美的》及

《十七》的MV作例子，因為兩者都是逐個實景搭出來拍攝，成本大概在1500萬台幣(約3.9百萬港元)。

7.宣傳

今時今日要宣傳有很多渠道，YouTube、Facebook、Instagram等等社交平台都是熱門之選，而且落廣告費用亦相當「海鮮價」，所以張與辰這裏提及的是傳統方法，就是到電台及電視台宣傳。他舉的例子跟香港操作不一樣，但當作參考亦無妨。在台灣，藝人上電視反而可以領通告費，公價是1350台幣(350港元)；而在台灣電台宣傳歌曲，收費大約8萬-10萬台幣的package，約(20 738港元至25 923港元)，得到的是五天內，每天播三次的air time。

另外，他又提到，如果成為劇集主題曲，要根據收視率、演員陣容、人氣等等指標衡量。他舉《來自星星的你》為例，若果歌曲要成為劇集主題曲，收費是10萬台幣一集(約25 923港元)，如果整套劇集有20集，即收費是200萬台幣(約518 451港元)。

張與辰提到S.H.E《十七》MV花近4百萬港元拍攝，即刻Click入去感受下！(按圖放大)(MV截圖)

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影片最後作了總結，根據業界標準一首歌製作成本大約100萬至200萬台幣(約26萬港元至52萬港元)，而天王天后級的製作成本則要700萬至2500萬台幣(約190萬港元至670萬港元)。

影片最後作了總結，根據業界標準一首歌製作成本大約100萬至200萬台幣(約26萬港元至52萬港元)，而天王天后級的製作成本則要700萬至2500萬台幣(約190萬港元至670萬港元)。(影片截圖)

最後張與辰提到，製作單曲成本如此高，即使是天王天后級歌手，都會選擇將金錢投放在製作專輯之上。雖然他沒有明言製作歌曲一定會虧本，但將以上的參考數字放到今時今日的香港樂壇，大家可以想像到要歌手及唱片公司在「造星」的時候要面對的壓力，以及承擔多大成本。

SV科學歌唱「製作一首歌要花多少錢？」影片連結：https://youtu.be/d2pEkyu6-cU