【武漢肺炎】林一峰為保障大眾取消演唱會：最要緊是大家健康

近來「武漢肺炎」肆虐，香港確診數字日漸上升，日前更出現第一宗死亡個案，疫情越來越嚴峻，內地的省市亦先後封關，惟特首林鄭月娥卻仍未決定全面封關堵截病源，加上市面上的口罩嚴重供不應求，導致人心惶惶。為避免人群聚集增加傳染風險，有不少明星如：劉德華、周杰倫、莫文蔚、達明一派等均宣佈取消或延期舉行演唱會，原定於3月20及21日於旺角麥花臣場館舉行的「林一峰九龍之子演唱會」亦不例外，周四（6日）宣布為保障觀眾、演出者及工作人員之健康，決定取消演出，並於稍後另覓合適時間補場。

主辦單位貼出通告宣布原定於3月20及21日於旺角麥花臣場館舉行的「林一峰九龍之子演唱會」取消。（Facebook／@WOW Music）

林一峰亦在個人社交媒體轉發主辦機構的通告，並寫道：「現在最要緊的，始終是大家的健康。這段時間我重拾打拳，同時努力創作製作下一張專輯，會慢慢在網上跟大家分享新作。《世界中心繼續轉》的MV快完成，希望可以給大家一絲溫暖，透透氣，一起繼續奮鬥。」一眾粉絲們亦紛紛留言表示理解這個決定並提出建議：「等香港健康了，大家再一起享受音樂」、「不打緊，等你！不如考慮開一次ig or fb live，唱唱歌，聊聊天？Anyway，take care！」