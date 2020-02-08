寶石Gem侵權風波未完　出抗疫歌《出征》終於用原創Beat

寶石Gem是去年內地彈起得最快的一個音樂人名字，一首《野狼Disco》在《中國新說唱》裡爆紅，連陳偉霆也主動要求合唱，接連登上跨年、春晚的舞台，成為兩岸三地的熱話。成為焦點，自然也會招人話柄，早前寶石Gem的《野狼Disco》因版權問題引起不少風格，他亦親自在微博上解話，更要求大家應多關注疫情。為著「武漢肺炎」，寶石Gem跟不少音樂人如鄧紫琪、李榮浩一樣，特意寫歌呼應抗疫、激勵人心。

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寶石Gem的新歌《出征》以抗疫為題，向前線醫護人員致敬，歌詞引用了岳飛的宋詞《滿江紅》：「怒髮衝冠憑闌處， 瀟瀟雨歇出征夜」。作為Hip Hop音樂人，今次他選擇了帶有中國風的Beat(伴奏) 為歌曲基調。大概經過《野狼Disco》的教訓，今次用原創beat出新歌，避免了版權上的爭拗，也能較貼切地帶出主題。

寶石Gem今次用上原創Beat做新歌《出征》，避免再捲入版權風波。 (網絡圖片)

寶石Gem對疫情的關注不單止於寫歌，早前他在微博上公開表示將《野狼Disco》的版權收益全數捐贈給武漢的醫護人員家屬。近日武漢肺炎「吹哨人」李文亮醫生因感染新冠狀病毒肺炎逝世，寶石Gem亦在微博上致敬：「今夜全中國的燭光為您閃爍，李醫生。」