Carpool Karaoke都有得造假？　網民：好似發現聖誕老人係假一樣

由英國名嘴James Corden主持的著名環節《Carpool Karaoke》，曾多次載著紅星邊唱邊傾，Billie Eilish、Ed Sheeran、Lady Gaga、Bruno Mars、Adele、Celine Dion、Paul McCartney統統都是座上客，在YouTube上點擊閒閒地都破千萬。不過，近日《Carpool Karaoke》被指造假，到底音樂節目又有哪個部份會造假呢？

日前有網民在Twitter出post，野生捕獲Justin Bieber與James Corden在拍《Carpool Karaoke》，不過畫面中看到車輛並非由James Corden駕駛，而是由拖車代勞。有網民留言表示失望，感覺一路以來都被欺騙一樣；不過有網民亦體諒拍攝涉及一定風險，由拖車拉著車子前進對歌手及主持人安全也有保障。

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點擊睇更多曾參與Carpool Karaoke的國際紅星！(按圖放大)(節目截圖)

面對網民的指控，James Corden在節目上開腔，他說：「我知道這樣很難看，但我必須說，95%時間都是我開車；但我想做這一些「不安全」的事，例如：在車內跳舞、換戲服，或喝醉。今次Justin Bieber的拍攝，是基於安全理由才決定用拖車。」他又幽自己一默：「你們看到的片段有超過1300萬點擊，比某些Carpool Karaoke還要多，想不到這比我參演《Cats》更惹人反感。」他開誠佈公說：「好了，我以最高透明度跟大家說，由拖車協助拍攝的集數只有：Meghan Trainor、Migos、Cardi B、Chance the Rapper、Justin Bieber(第三次)，除此以外，我都是『冒著生命危險』開車。」