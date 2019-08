【緣來自昨天】《Let It Be》治癒背後有洋蔥　一句歌詞常被解錯

電影《緣來自昨天》上星期在香港上映,再次掀起Beatles熱潮,皆因戲中大量向Beatles致敬的彩蛋,對準死忠口胃。不少Beatles金曲都成位戲中的笑位,如前一篇文章提到《Hey Jude》變成《Hey Dude》。今次要講的金曲是《Let It Be》,原來這首充癒感人心的作品背後蘊藏洋蔥,與Paul McCartney的亡母有關。

《緣來自昨天》中,全世界都忘記了Beatles,唯獨男主角能彈能唱重現昔日金曲,當他準備演唱《Let It Be》時,他的父母竟多次打斷,卻不知道自己是世界上首次聽《Let It Be》的人。這個不尊重音樂人表演的橋段,相信令不少音樂發燒友哭笑不得,因為現實中很多人也不懂看表演的禮儀。

《緣來自昨天》中,男主角唱《Let It Be》時多次被打斷令人哭笑不得,因為現實中不懂尊重表演者的慵況時有發生。(預告截圖)

《Let It Be》擁有治癒人心的能力,相信不少樂迷都感受在失意時被這歌鼓勵經驗,但其實這首「治癒系」金曲背後有洋蔥,與Paul McCartney的亡母有關。《Let It Be》一曲在1970年正式推出,但早在1968年Paul McCartney已經寫起,而當時Beatles面臨解散,成員關係變得緊張,當然Paul McCartney的情緒亦受困擾。

Paul McCartney在訪問中憶述,在60年代(The Beatles蘊釀解散之時),夢見已去世10年的亡母Mary Patricia McCartney出現並對他說:「It 's going to be okay , just let it be.(一切也會好起來,順其自然吧)」就是這番話令Paul McCartney振作,一覺醒來回想起「Let It Be」並將之化作旋律,成為這首曠世之作。而歌詞中一句「Mother Mary comes to me , speaking words of wisdom」,很多人以為Mother Mary是解作聖母瑪利亞,但其實真相是指Mary Patricia McCartney。

Paul McCartney憶述那個夢境,就是她母親報夢令他寫出《Let It Be》。(gettyimages圖片)