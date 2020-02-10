吳業坤離巢最後作《玩具成熟時》　成長是坤哥需要面對的新課題？

坤哥吳業坤簽約「星娛樂」6年，在出道作《原來她不夠愛我》的強勢熱播下成為了樂壇奇蹟，出道首年已登頂成為「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」以及各大頒獎禮的新人王。轉眼間，「星娛樂」的王牌之一也宣告離巢，吳業坤去年親認約滿，並與新公司正洽談細節。在「星娛樂」最後一段日子，坤哥也沒有隨便應付了事，今年派台新作《玩具成熟時》，是他與舊公司合作的最後一首主打作品，也體現出吳業坤入行十年心境上的變化。

今年推出新作《玩具成熟時》，亦是坤哥在「星娛樂」的最後派台作。 (網絡圖片)

新歌瞬速打入四台榜單，更於「香港電台中文歌曲龍虎榜」奪下冠軍歌位置。其實作為離巢作品，《玩具成熟時》可說是難得有誠意的作品，從現實條件來說，明知藝人將完約，更可能會轉投另一間新公司，唱片公司又何必這麼認真去力谷？不過始終坤哥在「星娛樂」裡的位置始終較特殊，關係友好之餘，又曾帶挈公司賺錢，「好來好去」也是對彼此的尊重。

與「星娛樂」合作6年，坤哥其實一直也是「星娛樂」的瑰寶之一。 (網絡圖片)

《玩具成熟時》算是坤哥眾多作品當中，較沉重的題材。聽慣了他《陽光點的歌》、《百姓》、《和懷念講再見》這類作品，大多也是較正面、鼓勵的題材，當然也有不少就像《原來她不夠愛我》、《被單身的人》這些單純講愛情的作品。不過《玩具成熟時》則跟以上所說的有點不一樣，同樣由林若寧填詞，就像是關智斌《預言書》的續集，以成長為題材，可見坤哥真的長大了。

踏入三字頭，坤哥形容《玩具成熟時》就像《反斗奇兵3》的劇情般，當安仔和胡迪分開才真的明白什麼叫成熟：「成熟是，無奈地要捨棄一些舊時珍重的。不放手，就沒法抬起面前新的所有。成熟是，對曾經熱愛過的事情需擱置一旁。存在過的熱情，早被生存逐漸逐漸地消去。成熟是，換上沉重的生活枷鎖。為未知的前路不停奮鬥不斷顧慮向前，往事只能慢慢退色。」

《玩具成熟時》，大概是來自《反斗奇兵3》的發想。 (網絡圖片)

唔知大家對呢幕有冇印象？真係同《玩具成熟時》好夾

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踏入新一年，與舊公司說再見，坤哥由當年台上得獎眼鏡還會出霧氣的愣頭，成為了獨當一面的歌手。踏入三字頭，大概沒有觀眾會再預期看到他扮棋搏人歡心的情節，成長對他的確是必然的課題。到底坤哥的作品又是否會搣甩童真、步向越來越成熟的一面？