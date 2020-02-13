【歌手2020】今季最強黑馬周深　一曲造就唱《忘形水》主題曲機會

湖南衛視歌唱比賽《歌手2020》日前啟播首期節目，今季參賽陣容強大，包括華晨宇、蕭敬騰、徐佳瑩，甚至是日本天后MISIA等等，正當焦點落在第一集的第一名得主華晨宇之際，其實另一位黑馬人選已經出現，而且相當具有威脅性，他便是首期節目的第二名得主 - 周深。

《歌手2020》第一期節目播出，周深憑《大魚》一曲成為當期的第二名位置。 (網絡圖片)

在2014年出道之前的周深，最初只是一個網絡直播主，在鏡頭背後唱歌已吸引了一班粉絲的追隨。2014年初，周深以九國語言翻唱《Let it Go》，在網上得到過百萬的播放量，就連《中國好聲音》的導演也發現了這位人才，經歷了三個月時間，才說服周深參加《中國好聲音》的第三季。最後他透過節目獲得了「中國好聲音 (第三季)年度金曲」，更於中國多個地方參與好聲音巡迴演唱會。

出道前曾以「卡布叻」的名字在網絡直播唱歌，因而逐漸成名。 (網絡圖片)

周深的聲音獨特，曾就讀烏克蘭利沃夫國立音樂學院的他，不但有美聲功底，就連聲音也是雌雄難辨，造就出他辨識度高的個人特色。要數到周深的事業爆發點，就必定要數到《大魚》這首作品，亦是他參與《歌手2020》打頭陣的參選曲。2016年，周深為內地動畫電影《大魚海棠》演唱主題曲《大魚》，成為了他的成名作之餘，亦為他贏得八個大獎，包括「第17屆音樂風雲榜年度最佳電影歌曲獎」、「第24屆東方風雲榜十大金曲」等。

2016年為動畫電影《大魚海棠》演唱主題曲《大魚》，令周深一鳴驚人。 (網絡圖片)

《大魚海棠》的水墨風美術相當引人入勝

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關於《大魚》，其實還有一個有趣的故事。2018年，奧斯卡最佳電影《忘形水》在內地上映，音樂人祁辛選擇了周深為《忘形水》主唱中國大陸地區電影推廣曲《水形物語》。祁辛透露選擇周深的原因，是由於有天放假在家看電視，一個台看見周深在唱《大魚》，再換個台還是看見周深在唱《大魚》，看了他的演唱，覺得他特別適合這部電影。

為奧斯卡得獎電影《忘形水》演唱中國區推廣歌曲《水形物語》，令周深在OST方面再達成一個里程碑。 (網絡圖片)

作為《歌手2020》第一期節目的第二位歌手，周深絕對有機會在之後的賽事冷不防地超越華晨宇，縱使二人是不同類型的歌手。如果說華晨宇的賣點在於個人魅力以及多元的音樂種類，那麼周深便是一個單純靠唱功壓倒他人的歌手，到底在賽事中能否成功跑出，仍要視乎他之後的選曲能否突顯聲線上的優勢。