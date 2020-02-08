【歌手2020】日本歌姬MISIA　零瑕疵唱《現在好想見你》仍落敗？

湖南衛視歌唱比賽節目《歌手2020》昨晚在電視率先首播，而網絡版則今日在Youtube官方頻道上啟播。在武漢肺炎肆虐下，不少觀看首播的觀眾紛紛感嘆：「都這時候了，還怎麼錄影？不要折騰歌手。」據知《歌手2020》暫時只完成兩場錄影，未知在第二集播出後還能否趕及製作進度。而今季《歌手2020》參賽名單當中包括了蕭敬騰、徐佳瑩、華晨宇、袁婭維、周深、毛不易以及日本國民歌姬MISIA，但由於地區版權問題，Youtube版剪走了不少歌手的演出，包括袁婭維、奇襲歌手李佩玲及黃霄雲，連華晨宇演唱《寒鴉少年》也被剪走一半，只能在湖南衛視芒果TV官方網站上觀看完整版，令不少觀眾大感不滿。

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作為第一集賽事，焦點少不免落在近年大受歡迎的年輕唱將華晨宇與日本國民歌姬MISIA的對決身上。而結果也不知應不應該說是讓人意外，MISIA唱出代表作品《現在好想見你》，在零失誤的情況下竟然只得到第三名，輸了給第一名華晨宇外，更輸了給第二名的周深。不過大概是《歌手》系列，國外歌手因沒有主場之利而落敗已是習以為常。由《我是歌手》的第一至四季，再到《歌手》2017至2019年季度，除了2018年Jessie J奪得冠軍外，基本上也沒有國外歌手能捧盃。

也許是賽制關係，國內歌手或多或少也會佔優，皆因每輪比賽結果也是由現場觀眾投票決定，變相國內人氣較高的歌手自然會有主場之利，而《歌手》系列在公佈結果時也不會唱票，變相觀眾連票數實際是多少，贏輸多少也不知道。

Jessie J是多屆《歌手》系列當中，唯一能打破宿命奪冠的外藉歌手。 (網絡圖片)

講講本集節目，其實每位也作為實力唱將，各有風格，要比個高低其實本來就難以評斷。華晨宇的表演撇開名次不說，的確有其可取之處，他今場選唱搖滾玩味較濃的《寒鴉少年》，雖然技巧難度並不高，不過要駕馭得好也不是人人能做到，而華晨宇狀態相當放鬆自如，的確是好好的把歌曲掌控住，個人魅力成為一大賣點。不過同場類型相近的，便要說到演唱《皮囊》的蕭敬騰，而老蕭的演唱難度其實比華晨宇的選曲要高得多，尤其在副歌當中需要不停真假音轉換，要保持每粒音也絲毫沒差絕對不是容易事，可惜最後只得第四名。

而MISIA只得第三名更是讓人婉惜，演唱經典劇集《仁醫》主題曲《現在好想你》，這首作品在華語地區應該也相當為人熟悉，而MISIA將這首作品放在《歌手2020》的首場賽事絕對明智，完全滿足了飆高音、情感大爆發等比賽歌要素，亦是《歌手》系列以來最容易勝出的作品類型。MISIA演唱此曲完全零失誤零瑕疵，即使語言不通也能聽出當中的故事，不少網民也留言表示：「一開口便跪了。」最後只能奪下第三名，難道真的是語言上的隔閡？還是輸在賽制的操作上？