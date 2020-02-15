【歌手2020】MISIA中日雙語演唱再落敗　過於穩定或成最大弱點？

湖南衛視歌唱比賽《歌手2020》播出第二期節目，焦點固然再次落在華晨宇身上，在第一期取得第一名位置，華晨宇今次再選唱搖滾與gospel味兼並的作品《鬥牛》，最後在第二期蟬聯第一名位置。從兩集節目當中可看出，華晨宇每次所選唱的或許不是最難的作品，但卻是變化最大的歌曲。就以今次《鬥牛》為例，正歌與副歌不停在搖滾及gospel兩種風格之間轉換，其中一部份用上較低沉的重金屬唱腔，副歌又再高上一個八度演繹。從這大概會得出一個答案，為何華晨宇會連奪兩期冠軍？《歌手》系列觀眾一向追捧爆發力強、飆高音的選手，經歷幾個季度後，口味或者已有一定的程度變化，追求音樂性的多元才是現今的皇道。

華晨宇繼上期節目後再度奪下第一名。 (網絡圖片)

今季節目的另一焦點選手，說是日本天后MISIA深信沒人會反對。上一期節目完美演繹《現在好想見你》，最後卻只得第三名，不少網民也大感可惜。而今期節目當中，MISIA又選唱了中島美雪的經典作品《騎在銀龍的背上》，這首歌其實還有一個中文版本，便是范瑋琪的《最初的夢想》。當年范瑋琪看到日劇《小孤島大醫生》(台譯：五島醫生診療所)，不但覺得劇情感人，更喜歡了主題曲《騎在銀龍的背上》，於是便立刻請唱片公司洽談版權，最後改編成《最初的夢想》。

MISIA今期選唱《騎在銀龍的背上》，亦是典型的J-Pop作品。 (網絡圖片)

說回今集MISIA的表現，難得她的選曲有中日雙語版本，故此她也毫不吝嗇，在歌曲後段演唱中文版《最初的夢想》，雖然臨陣磨槍之下，國語實在不太標準，不過仍令觀眾大感驚喜。就如第一集表現般，MISIA的演繹仍是沒絲毫的偏差，該爆發的地方沒有保留，該平靜的地方也沒有過火，做到完全的收放自如，可惜今集最後排名卻滑落至第四名。連續兩集也沒有好成績，大概跟觀眾口味有關，每集MISIA也能原原本本地將作品演繹出來，像是CD機一般穩定，但對觀眾來說或許是少了一點現場的驚喜，而MISIA的選曲類型亦非常相近，在沒有大幅度改編的情況下，可能表現不算有大突破。穩定本來對歌手來說是一個相當好的優點，不過放在《歌手》這類節目中，過於穩陣，或許會成為MISIA的最大弱點。

今期節目的另一奇襲歌手Lexie劉柏辛也有亮眼表現