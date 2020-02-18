謝霆鋒寫抗疫歌《保重》與蕭敬騰王俊凱合唱　紀錄前線醫護日常

武漢肺炎疫情持續，國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、中國工程院院士鍾南山預料2月中下旬將現疫情高峰，內地醫護及抗疫前線嚴陣以待，不少前線醫護人員為了在疫區奮鬥而不能回家與家人團聚，甚至連能否平安回家也是未知之數。在水深火熱的情況底下，不少演藝界朋友也盡力作出應援，共合捐出逾5億7,674萬元人民幣的物資，亦有人選擇以其他方式為醫護人員打氣，就如王俊凱、謝霆鋒、蕭敬騰三位來自中港台的歌手，日前發佈了抗疫歌《保重》向醫護致敬及祝福，從心理上為前線人員帶來安慰。

謝霆鋒親自作曲《保重》，聯合王俊凱、蕭敬騰組成中港台的三地歌手合唱。 (影片擷圖)

《保重》由謝霆鋒親自作曲，副歌中一句「說不出現在多心痛 只好說一聲多保重」為歌曲點題。MV當中紀錄不同前線醫護人員的日常，與家人、愛侶分離的畫面觸動人心，堅守崗位的決心也令人敬佩。謝霆鋒在社交平台上表示：「面臨風雨和困難，謝謝每個平凡卻不平凡的英雄，義無反顧戰斗在前方，請你們千萬保重，早日歸來與家人團聚。」；蕭敬騰則親自寫下一張「保重」的墨寶；而王俊凱亦寫上祝福：「致敬奮戰在抗疫一線的所有英雄們，說一聲保重，平安歸來。」

MV當中紀錄下不同前線醫護的日常，一名女醫護隔著玻璃與男友告相思之苦。 (影片擷圖)

MV當中紀錄下前線醫護的日常，畫面感人