【武漢肺炎】Dusty Bottle成功訂口罩到港　擬派發予有需要市民

武漢肺炎疫情持續，不少上班族族仍然在家工作，學校亦繼續停課，而市面仍然一罩難求，市民不想買天價口罩就只好留意不同平台排隊領籌撲口罩。環球唱片旗下樂隊Dusty Bottle，日前在Instagram出post，表示已訂到口罩並準備派發給有需要人士，派發詳情將於稍後公布。

樂隊Dusty Bottle在Instagram出post，表示已訂到為數不多的口罩到港，並會盡發公布詳情如何派發。

Dusty Bottle踏入樂壇之初已引起迴響，他們復古又貼近歐美音樂風格的作品十分出色。(按圖放大)(資料圖片)

+ 6 + 5 + 4

Dusty Bottle的鼓手Kay同日亦有在Instagram出post，表示自己身為青衣街坊眼見仍然有市民沒有口罩缺乏口罩，所以希望略盡綿力幫助有需要人士。

他寫上：

「長康長安灝景灣…

身為街坊

落街仲見有人可以冇戴口罩

而之前訂嘅口罩已經到咗

講真，越黎越貴痴線

能力有限之際，買到嘅罩量唔多

所以嚟緊會喺青衣安排免費派發

每人限拎一包（5pcs)

盡做 最新消息留意番

@dustybottleofficial

我要諗諗可以點安排再通知大家

保重身體」

《香港01》記者曾透過唱片公司聯絡Dusty Bottle了解派發口罩詳情，暫時未有回覆。