釗峰╳Sunny治癒系男聲合唱《日光》　為拍MV成身烏卒卒兼喪跑

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釗峰從C AllStar單飛後專注個人發展，憑《28天》成為年頭叱咤頒獎禮的十大歌曲之一，用作品及很動向大家證明他不只得《天梯》，呈現自己聲音的不同面向。日前釗峰推出新歌《日光》夥拍Supper Moment主音Sunny合唱，一次打過打破大家的既定印象，因為今次不是C AllStar ╳ Supper Moment，是釗峰╳陳仕燊。

釗峰與Sunny合唱新歌《日光》，兩人化妝搞到烏卒卒就係為咗拍出走出黑日的堅持。

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新歌《日光》由釗峰作曲，釗峰與Sunny聯手填詞，Cousin Fung與Edward Chan一同編曲。大家印象中釗峰的聲線是比較輕柔、透亮的音色，今次在《日光》卻選擇用上沉厚的音色；而Sunny繼續一貫溫暖充滿力量的聲線，兩人聲音交織出如光一個的氣場感染聽眾。其實二人認識十載，曾互相擔任演唱會嘉賓，今次合唱之餘又一起拍MV，分別飾演「深山峰」和「礦工燊」，化妝變成「烏卒卒」，在MV中展現出一種從黑暗走到光明的堅持。兩人為找尋靈感填詞，曾走到Studio、Coffee Shop，甚至到訪慈山寺，最後寫出這份讓人充滿希望的歌詞。

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