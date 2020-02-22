Home Office生活太苦悶？　聽宮崎駿動畫配樂　學久石讓返工心得

近日肺炎疫情持續，不少公司也決定安排員工Home Office，減少外出人口，降低市民感染「武漢肺炎」的風險。不過香港人一向熱愛上班，多年來也鮮有在家工作的經驗，一下子將工作模式轉變，或多或少也會有點不適應。有人認為Home Office節省了通勤時間、又沒有人在旁打擾，令效率增加不少。不過也有人覺得在家工作總是沒那麼順手，加上環境太寧靜，反而令壓力增多。Home Office不想讓焗促環境令你感覺孤單，其實聽音樂也是一個好選擇，就如在學時期，不少人也會一邊溫書一邊聽宮崎駿御用配樂大師久石讓的作品，有助集中精神之餘，亦能有助減壓。

不少考生也會在備試時聽久石讓，讓自己集中之餘又能放鬆心情。 (網絡圖片)

重溫久石讓創作配樂嘅宮崎駿動畫

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而近日音樂串流平台Apple Music就正好上架了久石讓的精選專輯《Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi》，超過兩小時音樂由他本人指揮及鋼琴演奏。網羅動畫、電影配樂代表作，其中包括多部宮崎駿動畫配樂《天空之城》、《龍貓》、《千與千尋》、《風之谷》、《幽靈公主》、《再見螢火蟲》、《崖上的波兒》、《哈爾移動城堡》等，還有北野武導演作品 《菊次郎的夏天》、《大佬》、《壞孩子的天空》、《花火》，以及《禮儀師之奏鳴曲》、《輝耀姬物語》等感人創作。此外，久石讓的音樂生涯其中三十張之前只能分別購買下載的大碟﹐亦同時加入串流歌庫。

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其實久石讓的音樂雖然讓人放鬆，不過他自己的生活及工作節奏則相當有規律。他曾在創作《哈爾移動城堡》的配樂時，為自己訂下了一天的時間表。早上9點45分起床、喝咖啡，然後10點便會出門散步，行至11點30分他便會洗澡吃午飯，中午12點正式到錄音室工作，工作至黃昏6點便去吃晚飯，直至晚上7點半再回到錄音室工作，凌晨12點開始便是他的放鬆時間，大概午夜3點半才睡覺。如是者，他在10天內，寫了11首交響樂配樂。