《想見你》結局早藏片頭曲？5首歌重溫柯佳嬿、許光漢四角痛愛

由柯佳嬿、許光漢、施柏宇領銜主演的《想見你》,16日播出大結局,台灣收視高企,創下該劇播出以來新高,也居同時段收視之冠,為《想見你》寫上完美句號。 《想見你》中的歌曲,皆是為了配合戲劇主角故事而度身打造的,每首歌曲都有隱藏小故事,現在就戴上earphone,跟着旋律一齊重溫!

1. 黃雨萱思念之歌〈Someday or One day〉

由孫盛希演唱的片頭曲〈Someday or One day〉,她以女主角黃雨萱的心境,透過簡單旋律,配搭木結他編曲,唱出黃雨萱想見李子維的心情。16 日在播出完結篇後,有網友發現〈Someday or One day〉歌詞最後一句「You’ll be back to me someday 你會回到我身邊 One day 有一天」驚訝留言說:「片頭居然一直在預告結局!」

2. 〈想見你想見你想見你〉貫穿全劇

八三夭為《想見你》打造的片尾曲〈想見你想見你想見你〉,除了歌名呼應劇名外,也相當符合主角李子維、黃雨萱想見彼此的心情!八三夭阿璞在歌詞中以「遺跡」、「象形」、「世紀」等歷史屬性的字詞,描述過去時空的愛情,再用「科技」、「follow IG」等時下流行現象,將場景穿越拉到現在。

3. 〈看見妳的聲音〉道盡莫俊傑對陳韻如守候的愛

陳零九創作的〈看見妳的聲音〉,以男二莫俊傑視角,唱出為愛守候的複雜情緒。右耳聽不見的莫俊傑,曾拿走助聽器,讀出在天台哭喊的陳韻如說的話,讓從小充滿自卑感的他,發現這個世界有跟他一樣的人,歌詞「站在妳的身後,用守候代替追求」唱出莫俊傑單戀的心情,聽了十分心痛。

4. 陳韻如寂寞之歌〈逃〉

同樣由孫盛希演唱的插曲〈逃〉,她同時包辦這首歌的製作人、作詞、作曲,為的就是希望能完整揣摩劇中陳韻如心境,歌曲中以鋼琴敲擊心中那塊悲傷空洞,以弦樂堆疊出憂鬱、寂寞與空無一人的無助。歌詞「借我一點你的時光,許我一點美好難忘。」更深深唱出陳韻如渴望被注目的心聲,聽了感到十分悲傷。

5. 李子維、黃雨萱甜蜜之歌〈一天〉

由黃宣製作的〈一天〉,歌曲以簡單的木結他、鋼琴、管樂,營造熱鬧豐富的情緒張力,讓人一聽就能感受到初戀的滋味!劇中只要這首歌一出現,就代表李子維、黃雨萱又要來放閃了!歌曲唯一想傳達的也就跟歌詞一樣「想見你每一天」。

除了以上五首為了《想見你》度身打造的 OST,在劇中還有穿插多首90年代的經典歌曲,其中,由伍佰 & China Blue 演唱的〈Last Dance〉,在劇中成為黃雨萱及李子維穿越關鍵,讓歌曲重新爆紅!

