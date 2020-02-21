Justin Bieber是寵妻狂人？新碟《Changes》暗藏10個勁冧愛的宣言

Justin Bieber剛發行的新碟可以解讀隱藏在其中的很多心路歷程，他將新專輯《Changes/我的改變》獻給妻子Hailey；從歌曲裡也反映了他如何應對這些年來的心理問題和萊姆病、以及自己對老婆的「黏人精」狀態。看完後真的覺得這對超甜！ Justin Bieber睽違四年，決定在情人節當天發佈新專輯。果然！整張專輯完全就是甜死人不償命，完全是寫給愛人的情書，讓單身狗羨慕死。2018年秋天，這位全球最紅的偶像歌手與Alec Baldwin的女兒，新一代亮眼模特兒Hailey Baldwin結婚，（Hailey也立刻冠上夫姓變成Hailey Bieber），這次的《Changes/我的改變》讓Justin Bieber成為新一代寵妻魔人：「這張專輯是專門獻給她的，帶著我對她滿滿的愛，希望能傳達我的心意。」 有人認為《Changes》是Justin Bieber迄今為止最私密、最開誠布公與大眾分享心路歷程的專輯，更包含了10個感人的愛情宣言：

1. Justin Bieber有史以來最放鬆、最有愛的創作

Justin Bieber說：「我覺得自己回到了最初的風格。」Justin Bieber把頭髮染成粉紅色、穿上粉紅色的帽T、用超溫柔的歌聲唱出節奏緩慢輕鬆的主打單曲〈Yummy〉，而這張51分鐘長的專輯也延續了那種夢幻而親密的感覺，讓大家也跟他一起包圍在粉紅泡泡裡。

2. 跟之前被低估的專輯《Journals》有關

2013年，Justin Bieber不再像12年《Believe》專輯那樣推出能席捲排行榜的流行舞曲，而改為探索更深層、愛與失戀的憂鬱搖滾音樂風格。這些歌曲後來收錄到他的《Journals》專輯。他提到這張新專期《Changes》本來取名為《Journals 2》，許多夢幻搖滾歌曲都是源自《Journals》時期。他其實在每個階段都一直很努力在呈現自己真實的感情故事。

2013年，Justin Bieber改為探索更深層、愛與失戀的憂鬱搖滾音樂風格。這些歌曲後來收錄到他的《Journals》專輯。他提到這張新專期《Changes》本來取名為《Journals 2》，因為許多夢幻搖滾歌曲的靈感都是源自《Journals》時期（《Journals》CD Album cover）

3. 《Changes》是一張靠許多朋友提供大量愛的專輯

搖滾歌手Kehlani與Justin Bieber在專輯裡〈Get Me〉中浪漫合唱，而 Migos的饒舌歌手Quavo也在 〈Intents〉一曲中客串。他希望憑藉這些輕鬆的歌曲告訴Hailey，在愛人眼中，她「十全十美」，並且 「不需要任何濾鏡」。參與其他曲目的還有Travis Scott、Post Malone和Lil Dicky，大家在聽專輯的時候可以注意Justin身邊這些才華洋溢的好友們。

Justin Bieber坦蕩到誠實唱出跟老婆Hailey間親密的肉體關係？按圖睇其新碟《Changes》另外7個愛的宣言：

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：小賈斯汀Justin Bieber根本是黏妻魔人！新專輯《Changes/我的改變》隱藏的10個愛情宣言】