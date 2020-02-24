昔日恩師反目告青峰侵權　蘇打綠鼓手：盡全力對抗不公義手段

吳青峰昨晚在《太空備忘演唱會》上為樂迷送上驚喜，在Encore位邀請蘇打綠全員齊集，宣布樂隊正式回歸，在他們休團的3年間不少樂迷都在等待這一刻來臨。蘇打綠正式回歸是喜訊，但同時青峰去年被昔日恩師林暐哲提告侵權，而鼓手小威亦在Facebook為青峰平反。

蘇打綠宣布正式回歸，可是昔日恩師林暐哲控告青峰侵權一事未平，此時對他們來說實在百感交雜。

青峰在演唱會亦有提到這段時間的辛酸：「《小情》』曾被說是商業、想紅的作品，《太空》被說是想證明我沒有江郎才盡。但創作對我來講是神聖的事，卻被形容是可以用來證明的工作，我會很心疼！」幸得樂迷同隊友支持才讓他撐過這些紛紛擾擾。2018年12月31日蘇打綠與林暐哲宣布正式拆夥，及後林暐哲控告青峰涉嫌違反《著作權法》，又向法院要求青峰不能自行或授權第三人行使青峰自創詞曲的著作權，並要求青峰從各大音樂平台移除氈自創作的《歌頌者》和《作為怪物》，二人師徒情因而決裂。本來法院在青峰開騷前駁回林暐哲申請，可是峰迴路轉地台北地方檢察署偵查後認定青峰違反《著作權法》將他起訴。青峰亦有因此事在演唱會上喊話：「有些歌，當然可以唱，我是創作者本人好嗎？」

對於林暐哲控告自己，青峰在演唱會上喊冤：「青峰亦有因此事在演唱會上喊冤：「有些歌，當然可以唱，我是創作者本人好嗎？」

希望事件不會影響蘇打綠回歸的計劃。(按圖放大)(資料圖片)

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蘇打綠鼓手小威在Facebook專頁出post為青峰平反，當中一句：「青峰正在經歷的，怎麼看都不像是一個已經公開聲明彼此祝福的恩師會對自己疼愛了十幾年的徒弟做的事情，我想不透。」由此看到矛頭直指林暐哲，而且蘇打綠的回歸之路可能會有暗湧。