吳青峰巡迴演唱會台北站熱唱《歌手2019》組曲：各位我回家了

吳青峰個人巡迴演唱會《太空備忘記2020》前晚（22日）巡回台北小巨蛋，除了自己的作品，他也演唱之前參加湖南衛視製作歌唱選秀節目《歌手2019》的組曲，唱完《望春風》後，吳青峰輕輕說道：「各位我回來台北了！回家了。」

吳青峰談到演唱會歌單選擇，代表他從小到大接觸的音樂，也是跟家人間的感情，過去唱《望春風》時總會浮現媽媽的臉，昨天演唱雖然正常演出，但也自爆彩排時一度哽咽，「一直覺得我為什麼唱這首歌會想哭，該不會我上輩子是個寡婦吧，開玩笑、開玩笑，這輩子也是」，台上打趣說：「唱完之後可能會出家，請大家把握最後看到我的機會。」

他演唱會上重現當時參加《歌手2019》的組曲，突然懺悔年輕時自命清高，認為音樂不應被拿來比較，對於歌唱節目完全沒興趣參加，而後表示：「但現在很謝謝兩年前決定去參加那個節目的自己，雖然那個流程跟制度還是得分個高下，但認識的人和音樂的交流，都讓我看到不只是音樂人，還有背後的東西，看別人檢視自己，唱一些歌手的組曲啊，我向那些以前我心裡面曾經笑過的人，說個抱歉。」

因為近期新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情緊張，吳青峰《太空備忘記2020》原訂3月7日起的6場中國內地場次巡演皆延期，而昨晚出席的粉絲幾乎都戴上口罩，他在獻唱《蜂鳥》與《太空人》前，表示：「我覺得最近我們的世界，充滿負面、黑暗的消息，希望不只為自己開一盞燈，也為世界開一盞燈，這兩首歌希望給大家開心和活力，我今天有一種反而內疚的感覺，知道很多人可能都經歷過一些掙扎，才來到這個聚會，很多人因為這樣子不被身邊的人諒解，但還是希望大家在口罩裡面也是可以開心一下。」

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