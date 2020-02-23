【武漢肺炎】劉德華創作新歌向前線醫護打氣：難關更顯得驕傲！

武漢肺炎疫情持續肆虐，劉德華親身寫了一首以《愛的橋樑》為基礎，親手譜上廣東話歌詞，寫了一首名為《我知道》的廣東版，憑歌寄意為一班在「疫」境中克盡己任、英勇奮戰的醫護人員打氣，透過歌聲對他們作出無限敬意和支持。

繼早前劉德華歌迷會「華仔天地」捐贈外科口罩予社區內有需要的人士外，華仔藉著《我知道》一曲，以歌詞表達對醫護人員無私奉獻的心聲。

《我知道》MV除咗有華仔錄音片段，仲有醫護人員奮力工作的畫面，那份心意相信各位樂迷都感受到。(MV截圖)(按圖放大)

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劉德華推出歌曲《我知道》向前線醫護人員致敬。(資料圖片)

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早在「暖男」一詞出現前，華仔就已是榜樣。(按圖放大)(資料圖片)

《我知道》歌詞

從不 哼半聲 的做 你的胸襟比天空更高

明知 痛苦的風暴 為你天光天黑禱告

人生 OH忐 忑路 就算小心免不了跌倒

難關 更顯得驕傲 那種光輝應該找到

共我不是同生 你怎麼可做到

漆黑中的眼睛 等待清早

一雙手已疲累你至今未停步

濃濃情義我已知道 都知道

沒有計劃 來世 再可天荒地老

這刻中的結識 盼望得到

只想需要明日你過得比我好

同年同月今生今世 同老



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