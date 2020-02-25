香港著名音樂人亞里安逝世　曾為梅艷芳《艷舞台》編曲

香港著名音樂人，「人山人海」成員亞里安昨晚(24/2)病逝 。曾任《音樂一周》及《豁達音樂誌向》副編輯，亦不時為本地雜誌撰寫音樂版稿件，包括《Esquire》、《東Touch》、《AV Magazine》、《Cosmo Girl》 等。1997年，亞里安與袁智聰為商業二台擔任《不設劃位》節目主持，評論電影與音樂，節目最後於2009年正式完結。近年他在網上設立個人網誌《亞里安 - 睇驗生活》，分享電影及音樂評論。

香港著名音樂人亞里安逝世。 (資料圖片)

節目拍檔袁智聰今日在社交平台上緬懷好友：「相識30多年的知心好友亞里安在昨晚離世，令人難以接受。我們都是這樣長大的。我們不但有很多共同的音樂喜好，在多年來更有過好一些緊密的合作關係：大家一起做電台節目，一同搞show、一同做講座，甚至你協助我做過三首歌，這些回憶片段都從腦海裡閃現出來。你是一位很念舊很重情義的朋友。一個月前，你找我為一場音樂節活動做主持，當晚大家在panel台上閒聊起來，突然間你問我：『我哋點樣識㗎？』此句說話現在仍徘徊在我的耳際間。Rest in peace! 」

《不設劃位》節目拍檔袁智聰在社交平台上緬懷好友。 (網絡擷圖)

亞里安曾為多位知名歌手作曲、編曲。(按圖放大)(資料圖片)

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音樂創作上，亞里安於1994年成立電子組合「minimal」，亦曾為不少本地知名歌手作曲及編曲，包括林海峰、彭羚、楊千嬅、陳珊妮、蘇慧倫、郭富城、李克勤、梅艷芳、梁漢文、鄭伊健和黃耀明。創作作品包括：《艷舞台》 、《最深愛的人是你》 、《光天化日》 、《愈夜愈美麗》 、《完美》、《我的志願》 等。

亞里安於1994年成立電子組合「minimal」，亦曾為不少本地知名歌手作曲及編曲。(資料圖片)