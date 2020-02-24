【歌手2020】疫情下有歌手需要在家拍攝　修音成為節目最大敗筆？

《歌手‧當打之年》(又稱《歌手2020》第三期節目因疫情影響底下，取消以往現場錄影的模式，改以「雲錄製」的新技術完成節目。沒有現場觀眾，雖然氣氛有所欠缺，不過還是安全要緊，在節目播出前，大概不少人也會好奇，到底以「雲錄製」完成的成品會是怎樣？參賽歌手們又會在哪裡演出？看過第三期節目後可以概括的感想是，以製作來說比想像中更成功，不過音效卻成為致命傷害。

《歌手2020》採用雲錄製技術拍攝，改變了綜藝節目生態，各個參賽歌手也分別在自己的城市連線攝製節目。 (影片擷圖)

先談談大家最關心的場地，本以為節目仍會選址在位於湖南長沙的錄影廠進行拍攝。不過由於疫情影響甚廣，最後節目分批在5個地方同步進行拍攝，更邀請了500名線上觀眾參與投票。這5組拍攝場景分別是位於北京的華晨宇、袁婭維、黃霄雲；位於台北的蕭敬騰和徐佳瑩；位於東京的MISIA；位於長沙的奇襲歌手白舉綱、隔壁老樊及曾一鳴；還有位於上海的周深。

因疫情關係，MISIA也回到了東京進行節目拍攝。 (網絡圖片)

點擊大圖睇下今期節目嘅5個攝製地點

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當中周深可說是最特別的一位，他以一己之力在上海的家中完成錄影，不但要自己化妝Set頭，更要自己打燈、測試直播信號、調整2個鏡頭的機位、設計造型，最後在家中的白牆前完成演出。演出形式像極了實況主播，但亦正因為周深在出道前正是在網絡平台上唱歌，故此才可以自己一人包攬所有拍攝工作。

雖然大部份歌手也是在當地的錄音棚進行演出，不過回到東京的MISIA則相當用心，為今次演出租用了演唱會級的場館 - 「Stellar Theater」，不但找來近二十人的大樂隊，更於場館中放置了一萬支蠟燭為中國疫情祈福。

因為一人在家的關係，周深需要一人包辦所有拍攝相關的工作。 (影片擷圖)

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拍攝能順利進行，不過《歌手‧當打之年》畢竟還是一個歌唱節目，對聲音的要求非常高。雖然首次採用雲錄製能將節目完整呈現已算是一個相當成功的嘗試，不過由於各地拍攝場地使用的樂隊、錄音器材、混音器材也有所分別，故此每位歌手最後出來的演唱效果也不能統一，甚至在修音部份出現嚴重差別。

就以黃霄雲、華晨宇為例，同樣使用北京的錄音棚，在修音方面明顯較重手。反而身處東京的MISIA，聽起來卻比較乾身，沒有加入太多的迴聲，不過演出仍然震撼，最後得到第一名。最可憐的大概便是一人身處上海的周深，在有限器材資源下，最後使用MMO (原曲伴奏) 完成今期節目演出，還奪下了今期第三名位置，也算是一種安慰。反而蕭敬騰和徐佳瑩上場時，飄忽式修音卻讓人摸不著頭腦，明明二人使用同一個場地，音效卻完全不一樣，成為了節目的美中不足。