Spotify數據反映K-Pop稱霸全球　呢個男團去年播放量超過80億次！

K-Pop席捲全球，由亞洲地區打入歐美市場也不是新鮮事，但實質數據有多強勁可能你未必清楚。串流音樂平台Spotify日前公布有關K-Pop的大數據，指出2014年至2020年1月間，收聽K-Pop的人數飆升1800%，總收聽時間超過1340億分鐘。除了數字驚人外，K-Pop還在哪方面有重大影響力？馬上為你列出。

K-Pop勢頭席捲全球不是新鮮事，但配合大數據去睇，你會發現K-Pop對全球音樂市場及流行文化的影響力比你想像中大。(資料圖片)

先談最受歡迎的音樂單位，在眾多韓團之中，BTS防彈少年團是Spotify上最多人收聽的團體。在2019年，BTS成為Spotify中首個錄得超過50億次播放量的單位；截至2020年BTS的總播放量達80億次，而單單在2019年已錄得30億次。2017年9月，BTS憑《DNA》一曲成為首個登上Spotify全球排行50強的K-Pop歌手。

BTS乃彈少年團在Spotify上刷新了亞洲歌手或組合的紀錄。(BTS instagram圖片)

根據Spotify的數據，BTS防彈少年團是現今最具影響力的韓國男團。(按圖放大)(資料圖片)

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講完Spotify上最具影響力的韓團後，來談談K Pop對全球音樂市場的影響力，直至目前為止，Spotify上K-Pop的串流播放次數已超過410億次。Spotify在全球 79 個市場當中，發現2019年1月至2020年1月間K-Pop播放量在下列國家顯著增長，分別為：埃及 33％、越南 30％、法國 13％及哥倫比亞 - 8％。而最受歡迎的K-Pop 歌手/ 團體為：BTS，BLACKPINK，EXO，TWICE和Red Velvet。不過，雖然K-Pop由亞洲打到去歐美，甚至連埃及收聽人數都有急升趨勢，但仍然未能打進印度市場。

Spotify目前 K-Pop 音樂流量排名前十的國家（最近90天）：

美國印度尼西亞菲律賓日本巴西墨西哥泰國馬來西亞加拿大新加坡

點擊睇Spotify 上最受歡迎的K-Pop 歌手/ 團體前5位！(按圖放大)(資料圖片)