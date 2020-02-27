MIRROR再有成員單飛出歌　2月29日一炮三響邊個有機跑出？

各位MIRROR嘅Fans記得mark實2月29日！事關MIRROR第二梯隊——Anson Lo(盧瀚霆)、Anson Kong(江熚生)、阿Jer(柳應廷)將會同日推出個人單曲，是繼姜濤、Ian(陳卓賢)後推出個人單曲的成員。

2月29日Anson Lo(盧瀚霆)、Anson Kong(江熚生)、阿Jer(柳應廷)將會同日推出個人單曲。(MIRROR Instagram圖片)

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到底他們三人會推出甚麼風格的作品還要留待2月29日揭曉，不過從他們Instagram的帖文或許能找到些線索。阿Jer出了三個關於新歌的post，分別寫上：「人生總有失落、充滿無力感的時候，面對傷痛，你會選擇沉溺還是勇敢走出去?」、「感激今次可以將自己想像的畫面放入mv，無錯讓我缺氧、無力的世界是水底，你們呢？」、「《水刑物語》將海洋表達成對愛情嘅期望，有少少我dark side，但內裡係會有一絲希望嘅光，自己好鍾意呢首歌的。」

Anson Lo寫上：「I’ma do my thing now是我新歌裡其中一句最愛的歌詞，希望自己可以跟日本武士一樣，堅持『一所懸命』的概念，堅持做自己。」難道會是一首硬橋硬馬的Hip Hop作品？

Anson Kong寫上:「生粉們，久等了...我嘅第一首solo歌《特登》，特登喺四年先出現一次嘅2月29號推出，成件事係好特登，但我鍾意！」

各位Fans不忘妨憑以上線索估下呢3首歌會係點，到2月29日就可以開估喇！