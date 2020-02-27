姜麗文因情傷患抑鬱兼三度自殺　靠一個人、一首歌走出陰霾

壓力與挫折是人生必經的事，重點在於正視問題，並將之克服。姜麗文(Leslie)日前貼出一段影片，是她分享自己如何克服抑鬱症，她提到自己曾打算結束自己的生命，幸好有哥哥姜文杰在旁支持，讓她能走出陰霾。

姜麗文(Leslie)經常面帶笑容，是一般人眼中的開心果，但2014年開始她患上抑鬱症並曾經打算結束生命，幸好她成功走出陰霾。(資料圖片)

姜麗文表示6年前罹患嚴重抑鬱症、焦慮症及驚恐症，曾是大家眼中的開心果，她一直很擅長做一個樂觀正面的人，可是在2014年她與鄭俊弘分手，事件讓她情緒跌落低谷。分手後7個月，姜麗文不堪感情傷痛，萌生自殺念頭，又寫下幾封告別信，結束自認為毫無意義的人生。正當她打算從露台一躍而下前，她寫下《Tonight》，一首拯救了她的歌，她坐在露台一小時，想著如何編曲，用甚麼和弦，她選擇走回家中繼續寫歌，挽回自己的生命。

姜麗文分享自己克服抑鬱症的方法，並希望將訊息帶給有需要的人士，讓他們明白自己並非孤軍作戰。(影片截圖)

往後4年雖然姜麗文雖然曾兩次打算輕生，但幸運地有哥哥姜文杰在旁攙扶，助她逐步走出陰霾。及後兄妹兩人將抑鬱症命名為Borat，將它當作人去看待，姜麗文認為Borat是個騙徒，每次當她否定自己時是因為Borat在搞鬼，如麻煩的前男友一樣纏繞著自己。她又分享了對付這位「前男友」的方法，希望大家可以作參考，一起自強克服抑鬱症。

幸得家人、伴侶在旁支持，姜麗文成功克服抑鬱症。(按圖放大)(資料圖片)

+ 6 + 5 + 4

1.健身

確保安多酚存在，雖然抑鬱症讓人對一切事物提不起興趣，但一想到自己有多想擺脫抑鬱症，動力自然而來。

2.善待自己，尋找正面的方法讓自己過得開心

姜麗文選擇去按摩、觀看90年代電影、為朋友煮晚飯，這些都是讓她快樂的方法。

3.好好休息，充足睡眠

去情緒病博鬥是長期戰，要有好的體力才能面對

4.為每日生活評分

為每日的A(Anxiety)及D(Depression)評分，10分為滿分，如果今天是0/10，證明你今天戰勝了A與D；如果到達4/10，便嘗試尋求心理醫生的支援，敢於面對就能克服。