【ASMR】Ian陳卓賢女友視覺扮公仔氹你訓　耳邊唱歌冧到骨痹！

近日Ian陳卓賢推出新歌《正式開始》，以女友視覺MV殺死唔少粉絲。今日「01眾樂迷」亦為大家帶嚟福利！如果Ian係你男朋友，一日24小時到底會點過？「飄飄賢」親身以ASMR方式示範女友生理期可以點做、嬲豬又有咩法寶氹返你？最重要係，你一定未聽過Ian喺你耳仔邊唱歌氹你瞓！聽完之後個人真係會成身「飄飄然」，你又願唔願意同Ian《正式開始》呢？即刻睇片！ 統籌：潘諾兒 拍攝：詹郭敏、呂志豪 剪接：黃卓敏 攝影：陳順禎

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樂壇生涯「正式開始」

經歷了一年樂壇新人「蜜月期」，Ian陳卓賢的音樂生涯在今年可說是正式開始。他透露今年會比去年更勤力：「連埋《正式開始》，希望今年可以推出3至4首歌，因為由年頭已經開始準備，時間更充足。上年由年中先開始創作，所以只能夠推出兩首歌。」

記得Ian曾經表示以創作歌手為目標，不過今年打頭陣的《正式開始》卻是由Cousin Fung為他作曲，Ian解釋為何今次沒有參與創作部份：「《正式開始》係Edward Chan負責監製，其實Edward喺我身上已經有一個好好嘅計劃，佢都同我講，要做創作歌手其實唔急於一時，亦唔需要每首歌由自己操刀。加上Cousin寫嘅呢首歌大家都覺得好適合我，所以就交到我手上。」他續道：「嚟緊下一首歌係由我親自作曲，Demo已經交咗畀監製，傾緊點樣編曲。我都覺得Edward講得啱，當我唱多啲其他人作曲嘅作品，對我往後創作都有好大幫助，可以嘗試唔同嘅曲風。」Ian又透露：「除咗作曲畀自己，今年都將會作曲畀其他歌手，我最大嘅心願係希望終有一日可以寫歌畀林宥嘉。」

經歷了去年樂壇新人的「蜜月期」，Ian將迎來音樂生涯的「正式開始」。 (陳順禎攝)

《全民造星II》後浪快速追上 最欣賞嘅選手係？

除了完結樂壇新人的生涯，去年ViuTV亦已完成了《全民造星II》的節目，後浪來得快，對Ian這年資尚輕的音樂人來說少不免是種壓力，不過他卻保持正面樂觀：「我自己嘅心態係任何時候都要加速，姑勿論有冇後浪嘅出現，其實當我游咗出樂壇呢個公海，樂迷觀眾自然會將我擺埋同咁多位樂壇前輩一齊比較。以我為例，其實我由細個開始係打排球，去到好後期先接觸音樂，所以我覺得自己失去好多時間，要加緊腳步先可以追上其他人一早準備好嘅狀態。」

提到他欣賞哪位《全民造星II》的選手，他則表示自己非常喜歡Justin陳樂：「因為佢好有音樂才華，只得18、9歲，心態上仲係一個小朋友，所以同佢相處都好輕鬆、好搞笑。雖然我同佢之前都係Team B，但由於分組唔同，所以一路都比較少交流，直至有一次分到我哋合作，同佢傾計就發覺大家鍾意嘅音樂都好相近，加上佢性格好討好，所以特別欣賞佢。」