謝霆鋒圓夾Band夢　孖蕭敬騰王俊凱三月大搞「樂隊無限公司」

「自己在演藝圈多年，最大的遺憾就是沒有組過自己的樂隊。」謝霆鋒這句話既露出內心的搖滾狂熱，亦推動他加入「樂隊無限公司」，透過國內音樂真人秀節目《我們的樂隊》組織樂隊，培養樂壇新力軍。

談到謝霆鋒，近年較為人熟悉的仍是餐飲業務經營及「Chef Lemon」的大廚形象，不過他心中的搖滾夢仍未熄滅。一年前的「霹靂903歌托邦­-謝霆鋒烈日當歌」，霆鋒就在亞洲國際博覽館露天廣場聯同眾多樂手組成百人大樂隊，並共同將經典歌曲《活著VIVA》、《不要說謊》呈現觀眾，場面相當令人震撼。

按此重溫百人演出《活著VIVA》和《不要說謊》

雖然有多支搖滾代表作，但霆鋒卻表示自己從來沒有組過樂隊，成為音樂路上一大遺憾。不過這個願望隨著參與《我們的樂隊》而成真！這位「運營總裁」將會聯同「技術總裁」蕭敬騰及「市場總裁」王俊凱，在節目中幫助喜愛音樂的年輕人，打造一股市場認可度高的樂壇新勢力。

不過節目中「樂隊無限公司」這個名字卻引起五月天粉絲不滿，認為其概念與「人生無限公司」有所相似。官方隨即回應指，「樂隊無限公司」在節目結束後會啟動經營，「是節目未來的衍生板塊」，其概念並非節目策劃內容，而是後續存在的實體經紀公司，與節目創作內容無關。