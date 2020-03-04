蘇慧倫新歌《安和》帶遊覽迷離夜台北　「怪潮玉女」正式回歸！

蘇慧倫於2007年暫別樂壇，直至去年才回歸，闊別12年推出重磅專輯《面面》而且被封為「五月天最強小師妹」，事關不論歌喉、容貌依舊，是「逆齡美魔女」的佼佼者。繼去年12月推出了《為你變成他》後，日前推出新歌《安和》，邀請到台灣創作才子HUSH負責曲、詞，並由金曲獎得主導演黃中平操刀拍攝，可見唱片公司力谷她回歸樂壇。

蘇慧倫真係唔識老㗎！就算Close Up大頭都完全冇死角！(MV截圖)

蘇慧倫雖然49歲，但少女味依舊無變，每一個笑容令人心都融化！(按圖放大)(MV截圖)

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蘇慧倫有90年代怪潮玉女之稱，所以今次《安和》的編曲風格亦非一般流行曲的套路，官方形容為「另類電子搖滾」，但大家不需要被「搖滾」二字嚇倒，因為這不是典型的搖滾歌曲。沒有重型破音的電結他，沒有硬橋硬馬的鼓點，亦沒有讓人喘不過氣的節奏。反之，整首歌都是以Funk節奏為主軸，清脆的鋼琴與結他互補空隙構成出舞曲般的律動，而且電結他與Synthesizer的音加入了modulation的效果，營造出夢幻帶點迷離的氛圍。

咁易畀你估到就唔係90年代怪潮玉女蘇慧倫啦！(MV截圖)

蘇慧倫在MV中穿梭超過十個拍攝場景，深夜的台北存滿著人們的渴望。她猶如走進奇幻時空，在夜裡遊蕩物色「不安份的浪漫」。有在排戲的劇團、Band房、準備爭吵的情侶等等。遊走完一輪，蘇慧倫回到MV最初的起點，但不同時的她臉上充滿笑容，像滿足了好奇心的小孩子一樣。